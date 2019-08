Europa prepara 100 mil milhões. Objetivo? Criar rival a gigantes dos EUA e China

A União Europeia quererá tornar as empresas ligadas à tecnologia mais competitivas para fazer frente a gigantes com sede nos Estados Unidos e China, como a Amazon e a Alibaba. O objetivo passa por criar um fundo de 100 mil milhões de euros para adquirir posições acionistas a longo prazo em empresas que estejam na Europa, em setores estrategicamente importantes.

Este plano estará a ser pensado e deverá ser uma das sugestões na mesa de Ursula von der Leyen, que assumirá o cargo de presidente da Comissão Europeia a 1 de novembro. De acordo com documentos analisados pelo Financial Times e Politico a proposta para o Fundo de Futuro Europeu prevê que o dinheiro seja investido nos setores que não estão a conseguir competir com rivais a nível mundial.

Os 100 mil milhões de euros do fundo seriam retirados dos orçamentos dos governos dos países da União Europeia. No entanto, ao Politico, um porta-voz de Von der Leyen afirmou que ninguém na equipa ouviu falar desse fundo.

“A emergência e liderança de competidores privados não europeus, com meios financeiros sem precedentes, tem o potencial para obliterar a dinâmica de inovação existente e a posição da indústria europeia em determinados setores”, lê-se, segundo a Sky News, no plano a ser apresentado a Von der Leyen. É ainda salientado que a Europa não tem empresas como a Microsoft, Google, Apple, Facebook, além das já referidas Amazon e Alibaba.

A Sky News refere que segundo um estudo da CB Insights, mais de metade das start-ups avaliadas em mais de um mil milhão de dólares, têm base nos Estados Unidos, enquanto na Europa escasseiam as histórias de sucesso, como a Deliveroo, Shazam, Spotfiy e Trivago, por exemplo.