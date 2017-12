Compras de Natal. 25% esperam pelos saldos

De acordo o estudo Observador Cetelem Natal 2017, 25% dos consumidores nacionais esperaram pelas promoções após o Natal para fazer compras, entre elas, alguns presentes de Natal tardios. Esta tendência tem mais expressão no Porto do que em Lisboa.

Um valor que tem vindo a crescer de forma sustentada ao longo dos últimos anos: em 2014 este número não ultrapassou os 19%; em 2015 chegou aos 20%; e no ano passado atingiu os 23%, menos 2 pontos percentuais que este ano.

Os números parecem indicar também que as consumidoras tendem a aproveitar mais as promoções pós-natalícias para as suas compras, embora não seja um número muito superior ao registado junto dos inquiridos do sexo masculino, apenas mais 4 pontos percentuais (27%, contra 23%).

Por cidades, no Porto, o número de consumidores que espera pelas promoções é superior ao registado em Lisboa – 21%, mais 4 pontos percentuais que na capital. Quanto às regiões, o valor é similar a sul e norte, com 32%, enquanto no centro de Portugal o valor daqueles que esperam pelas promoções nos dias posteriores ao Natal é de 23%.

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por telefone, a indivíduos de Portugal continental, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, entre os dias 23 de setembro a 6 de outubro.

Em novembro de 2014 o Conselho de Ministros deu luz verde a um regime que liberalizou o período de saldos, sejam pós-natalícios ou no verão, regulando apenas que podem ter a duração de quatro meses por ano, devidamente escolhidos por retalhistas e comerciantes. Assim, o tradicional início dos saldos de inverno no dia 28 de dezembro foi substituído por uma intensa semana após o Natal, com as promoções a arrancar logo no dia 26.