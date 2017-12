De onde vem a eletricidade e o gás natural? A ERSE explica

Como é produzida a eletricidade? De onde vem o gás natural consumido em Portugal? Como é que a eletricidade e o gás natural chegam a casa do consumidor e às empresas? Para responder a estas e outras questões dos portugueses, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) disponibiliza a partir de hoje no seu portal dois módulos pedagógicos sobre o funcionamento da eletricidade e do gás natural desde a produção até chegar a casa ou à empresa dos consumidores.

“A energia é um setor de atividade bastante técnico que nem sempre é fácil de compreender”, explicou a ERSE em comunicado, acrescentando: “Com estes módulos pretende-se explicar de forma simplificada o percurso da energia desde a produção até ao consumidor final, passando pelo transporte e distribuição, e ter uma visão global das várias componentes que integram quer o sistema nacional de eletricidade, quer o sistema nacional de gás natural”.

Os módulos pedagógicos agora disponibilizados foram originalmente concebidos pela CRE- Comissión de Regulation d’ Enérgie e adaptados pela ERSE ao abrigo da cooperação bilateral entre reguladores de energia. A sua divulgação será feita em escolas, organizações de defesa do consumidor e outras entidades ligadas ao setor.