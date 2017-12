Aumento das portagens chegará a 37% das autoestradas

Em meados de novembro deste ano, foi noticiado um aumento de 1,42% no preço das portagens, que iria acompanhar taxa de inflação homóloga registada em outubro. A atualização dos preços ainda não está completamente definida e dependerá do troço em questão, mas as previsões apontam para uma oscilação de preços que irá variar entre os cinco e os quinze cêntimos.

Na edição desta sexta-feira, o jornal Público diz que o agravamento dos preços – que será aplicado logo a partir do primeiro dia do ano – irá chegar a 37% das autoestradas, citando fonte da Secrataria de Estrado das Infra-Estruturas.

O ajustamento será, em termos gerais, de cinco cêntimos, mas haverá certos troços onde o aumento chegará mesmo aos 15 cêntimos. É o caso da Ponte Vasco da Gama, onde um veículo da Classe 4 passará a pagar 12 euros para atravessar o Tejo.

Entre as concessionárias, a Brisa é a empresa que vai registar um maior número de aumentos de preços, com 47% dos seus troços a verem os respetivos preços atualizados.