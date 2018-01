Angola: Portas abertas a forte desvalorização da moeda

Angola deixou a sua moeda, o kwanza, desvalorizar 12% em janeiro, depois de anunciar que irá deixar de ter um valor de conversão fixo face ao dólar. As pressões especulativas sobre a taxa de câmbio e os resgates de dívidas colocaram as reservas cambiais de Angola sob pressão. A cobertura das importações por reservas caiu para 5,4 meses em novembro, contra oito meses em janeiro. A dívida pública aumentou de 29% do PIB em 2013 para 76% em 2017 e a dívida externa passou de 24% para 45% do PIB. Uma análise de sensibilidade mostra que uma depreciação de -20% do kwanza aumentaria a dívida pública para 82% e a dívida externa para 52% do PIB.

EUA: Mais emprego na construção, menos no retalho

Os EUA criaram mais 148 mil empregos no mês de dezembro. Os postos de trabalho na construção e na indústria aumentaram pelo quinto mês consecutivo, ganhando 30 mil e 25 mil respetivamente. Já no retalho, o número sofreu uma redução de 20 mil, levando o total de 2017 para 67 mil empregos. Ainda assim, abaixo dos 203 mil postos de trabalho criados neste setor em 2016. As taxas de desemprego e de força de trabalho permaneceram inalteradas pelo terceiro mês consecutivo em 4,1% e 62,7%, respetivamente. Os salários subiram 0,3% em dezembro, colocando o aumento da taxa anual em 2,5%.

Singapura: Economia robusta

Em 2017 As estimativas preliminares indicam que o PIB real cresceu 3,1% no 4.º trimestre de 2017, um ritmo mais lento do que nos três meses anteriores (+5,4%). A construção continuou contraída (-8,5%), o setor de fabricação desacelerou (+6,2%, depois de ter crescido 19,2% no 3.º trimestre) e os serviços permaneceram, no geral, resilientes (+3%, depois de +3,2% nos três meses anteriores). Em 2017 como um todo, a economia cresceu 3,5%, uma aceleração notável comparativamente com o crescimento de 2% em 2016. Inquéritos feitos às empresas sugerem que a atividade económica continuará a expandir-se a curto prazo, embora a um ritmo mais lento

Mercados Emergentes: Crescimento em toda a parte

A dinâmica de crescimento melhorou nos mercados emergentes. O PMI de produção agregada aumentou para 52,3 pontos em dezembro. Um subíndice para as economias importadoras de petróleo subiu para 54,6, o melhor valor desde maio de 2011, refletindo que os preços atuais do petróleo são benéficos para grandes produtores industriais. A Europa emergente está a assumir a liderança, em conformidade com a boa dinâmica cíclica na zona euro. A Ásia mostrou também índices fortes, com destaque para Singapura e a Índia. A América Latina apresenta índices coerentes com o crescimento, embora a um ritmo mais lento. Em poucas palavras, o crescimento está em toda parte

Fonte: COSEC/Euler Hermes

O Barómetro Cosec avalia, todas as semanas, o nível de risco dos países. Uma parceria com o Dinheiro Vivo.