Mais de 72% dos trabalhadores por conta própria não têm pessoas ao serviço

O número de trabalhadores por conta própria era de 806,2 mil no segundo trimestre de 2017 e 72,5% faziam-no sem pessoas ao serviço, revelam os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os resultados do módulo ad hoc do Inquérito ao Emprego de 2017 sobre “O trabalho por conta própria”, o universo dos trabalhadores por conta de própria correspondia a 16,9% do total da população empregada.

Mais de um quinto (20,7%) dos trabalhadores inquiridos referiram como principal razão para estarem nesta situação em termos profissionais o facto de ter aparecido uma boa oportunidade. A possibilidade de dar continuidade ou de trabalhar num negócio familiar foi a segunda razão apontada (12,9%).

“Estas duas razões foram também as mais apontadas para os que têm pessoas ao serviço, até de forma reforçada (37,5% e 21,1%, respetivamente)”, destaca o organismo de estatística.

O inquérito concluiu ainda que de entre os trabalhadores sem pessoas ao serviço (584,7 mil) 41,6% indicaram não haver trabalho suficiente como razão principal para esta opção. Em segundo e terceiro lugares surgem a vontade de trabalhar sozinho (7,8%) e os elevados encargos com os trabalhadores (6,6%).

Quase 20% dos trabalhadores por conta própria indicaram que não sentiram qualquer dificuldade no exercício da sua atividade, enquanto 15,7% mencionaram os períodos sem trabalho e 13,8% a existência de clientes que não pagam ou pagam tarde.

Mais de metade (57,5%) dos trabalhadores por conta própria não prevê empregar pessoal nem recorrer a subcontratações, refere ainda a nota do INE.

Do ponto de vista da satisfação, o inquérito concluiu que maias de quatro quintos da população empregada está “razoavelmente satisfeita” em termos profissionais (52,1%) ou mesmo “totalmente ou muito satisfeita” (31,1%).

Estas percentagens são ligeiramente superiores para os trabalhadores por conta de outrem (54,5% e 33%, respetivamente) e bastante inferiores para os trabalhadores por conta própria (40,6% e 22,1%)”, destacam os responsáveis do instituto.

O inquérito concluiu que quase três quartos (72,1%) da população empregada indicou não querer mudar de situação na profissão, 2,4% gostaria de ser trabalhador por conta de outrem e 17,2% dos trabalhadores por conta de outrem preferia estar por conta própria.