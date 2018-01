Google vem para Portugal. Costa anuncia “grande investimento” e 500 empregos

A Google escolheu Portugal para instalar o novo Centro de Serviços para a Europa, Médio Oriente e África.

O anúncio foi feito ao início da tarde desta quarta-feira em Davos pelo primeiro-ministro, António Costa.

O novo hub tecnológico será instalado em Oeiras e vai criar 500 empregos qualificados. A abertura está prevista para o próximo mês de junho. Portugal não era o único país na corrida pelo investimento da gigante tecnológica.

Segundo a página de Twitter do Ministério da Economia, as negociações entre o Governo e a Google tiveram início durante a Web Summit, em novembro do ano passado.

#Google instala em Lisboa um centro de serviços,, criando 500 empregos qualificados.

O anúncio foi feito em #Davos pelo Primeiro Ministro, António Costa.

As negociações começaram na WebSummit2017, durante uma reunião com o Presidente Europeu da Google, Matt Brittin. #wef18 pic.twitter.com/bi36gcg664 — Economia PT (@economia_pt) 24 de janeiro de 2018

António Costa fez o anúncio num evento paralelo do Fórum Económico Mundial, organizado pelo Governo e pela AICEP. A conferência, que teve como mote “Porquê Portugal? Porquê Agora?”, contou com a presença de empresários internacionais, gestores e jornalistas estrangeiros. O objetivo da iniciativa era atrair investidores para Portugal.

Além de António Costa, o evento contou com as intervenções do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e do ministro das Finanças, Mário Centeno. Segundo a agência Lusa, o primeiro-ministro garantiu durante o evento que existem “muitos investimentos em perspetiva”.

Já ontem o Ministro da Economia revelou ao Dinheiro Vivo que Portugal estava a despertar o interesse de vários investidores estrangeiros em Davos, sendo a área tecnológica uma das mais procuradas.