Salários e lei laboral: os temas que vão testar o equilíbrio da ‘geringonça’

Os dois primeiros Orçamentos do Estado do governo de António Costa (e aprovados com o apoio do BE e PCP) centraram grande parte do esforço orçamental no desagravamento do IRS, no aumento das pensões e no descongelamento das carreiras na função pública. Com estes temas relativamente ‘tratados’, o debate político e o ‘medir de forças’ no seio da ‘geringonça’ irá este ano focar-se nos aumentos salariais na administração pública e nas alterações da lei laboral. Os parceiros de esquerda já colocaram os temas na agenda mediática.

PS e governo já sinalizaram que as mudanças serão focadas nos pontos que constam do Programa do governo, mas tanto o BE como o PCP querem ir mais além. No último debate quinzenal, na dia 1 de fevereiro, o primeiro-ministro referiu que o governo está a preparar alterações no âmbito da legislação do trabalho, adiantando que passam pelo agravamento das contribuições das empresas que recorrem mais aos contratos a termo.

A lei contempla desde 2010 uma penalização para estas situações, mas a medida tem estado suspensa e nunca chegou a ser aplicada. O tema já começou a ser abordado na Concertação Social, no âmbito do dossiê do combate à precariedade, mas a solução que vier a ser encontrada terá em conta o atual contexto económico e as diferenças face a 2010.

Outra das medidas legislativas que está em preparação é o contrato-geração, através do qual se pretende criar incentivos para que as pessoas mais velhas possam trabalhar em regime parcial, sendo o horário que deixam ‘livre’ ocupado por um trabalhador mais novo. Apenas as empresas que aceitem fazer esta ‘troca’ de gerações poderão ser abrangidas.

Além disto, o governo tem também referido publicamente que pretende revisitar o tema do banco de horas individual, que foi introduzido no Código do Trabalho pelo anterior governo, em 2012. Mas não há indicações de que esteja disponível para fazer grandes mudanças ao nível da contratação coletiva – um dos temas em que a CGTP e o PCP exigem alterações e a reversão do que foi feito durante o período da troika, nomeadamente ao nível da vigência e caducidade dos acordos.

As intenções de mudança na legislação laboral têm sido recebidas com reservas e críticas pelas confederações patronais e as posições divergentes sobre este tema na Concertação Social inviabilizaram que a subida do salário mínimo deste ano fosse refletida num um acordo tripartido.

Mas os sindicatos e os parceiros político do governo não partilham desta visão. Depois de terem já tomado posição sobre a necessidade de os funcionários públicos terem aumentos em 2019 – rejeitando mais um ano de congelamento salarial – reforçaram também o tom nas exigências de alteração à lei laboral.

O BE já referiu que vai analisar atuar a este nível e quer diplomas aprovados ainda durante este ano de 2018. Objetivo: aumentar salários e combater a precariedade. E O PCP, pela voz de Jerónimo de Sousa, também reforçou este fim de semana a necessidade de tomar medidas que reforcem os direitos laborais e a valorização do trabalho.

O tema da legislação laboral marcará também certamente presença nas reuniões que o Presidente da República terá esta segunda-feira com os representantes das duas centrais sindicais. A UGT é recebida ao meio da tarde, seguindo-se a CGTP.