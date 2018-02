Portugal lidera projeto para criar app que poupa energia

Feedback é o nome da nova aplicação para dispositivos móveis que está a ser criada a nível europeu, até 2020, com o objetivo de pôr os cidadãos da UE a poupar energia, “em casa ou no trabalho”.

E Portugal é o país que lidera este projeto de eficiência energética, no valor de 2,3 milhões de euros, financiado ao abrigo do programa de investigação e inovação da Comissão Europeia Horizonte 2020, através do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), onde está a ser instalada uma das três áreas de demonstração do projeto.

Ao todo, são oito as instituições de sete países europeus (Portugal, Holanda, Suíça, Espanha, Reino Unido, Dinamarca e Alemanha) que estão a trabalhar para promover, estimular e produzir uma energia mais eficiente, através de mudanças comportamentais. “É precisamente para motivar uma mudança comportamental por parte dos consumidores que está a ser desenvolvida uma plataforma de gamificação”, refere o INESC TEC, em comunicado.

“Estamos a trabalhar numa aplicação móvel, cuja interface será interativa e amigável, para motivar uma utilização mais eficiente da energia através de mensagens personalizadas e competição entre pares. A ideia é que esta aplicação ajude a que sejam feitas pequenas alterações nos hábitos diários que, por sua vez, conduzam a poupanças energéticas e financeiras grandes quer nas casas dos consumidores quer nos locais de trabalho”, explica ainda Filipe Joel Soares, investigador sénior do Centro de Sistemas de Energia do INESC TEC, responsável pelo projeto.

Jogos ou questionários relacionados com tomadas de decisão do dia-a-dia relativamente a comportamentos energeticamente eficientes são apenas algumas das funcionalidades que esta a nova app vai incluir.

Estão também a ser desenvolvidos painéis de jogo onde os utilizadores podem comparar o seu desempenho energético com o dos seus pares e até partilhá-los nas redes sociais.

Estes conceitos vão, numa primeira fase, ser todos testados em três áreas de demonstração: Portugal (edifício do INESC TEC), Espanha (vários edifícios no Município de El Prat, em Barcelona) e Alemanha (zona residencial localizada em Lippe).

INESC TEC (Portugal), Technische Universiteit Delft (Holanda), École Polytechnique Federale de Lausanne (Suíça), Dexma Sensors (Espanha), Limetools (Reino Unido), In-Jet (Dinamarca), Kreis Lippe Der Landrat (Alemanha) and Estudi Ramon Folch I Associats (Espanha) são as instituições que fazem parte do projeto

FEEdBACk.