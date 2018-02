Centrais renováveis produzem 47,7% da eletricidade em janeiro

De acordo com o boletim de janeiro da Associação de Energia Renováveis (APREN), no primeiro mês de 2018 as centrais renováveis representaram 47,7 % do total da produção de eletricidade de Portugal Continental, com destaque para a eólica (27,6%) como a tecnologia renovável que mais eletricidade gerou neste período.

O pico de produção renovável ocorreu no dia 28 de janeiro, às 20h15, quando as centrais renováveis de Portugal Continental produziram 6.566 MW (94 % do consumo elétrico de Portugal Continental).

A APREN destaca ainda um ligeiro aumento, em termos homólogos, do consumo elétrico de Portugal Continental de 0,3 % (1,2 % com a correção da temperatura e de dias úteis).

Verificou-se ainda que o valor médio do mercado da eletricidade foi de 51,63 €/MWh, para uma representação de 47,7 % de renováveis no total da produção de Portugal Continental. Por oposição, em janeiro de 2016, tinha-se verificado um valor médio do mercado da eletricidade de 36,39 €/MWh, para uma maior quota de renováveis que atingiu 70,2 % no total da produção de janeiro de 2017.

“Os números agora revelados colocam em evidência a correlação entre o preço da eletricidade e a produção elétrica de origem renovável. Isto é, quanto maior for o peso da produção renovável, menor será o preço da eletricidade em mercado”, refere a associação em comunicado.

Em janeiro, continuou a verificar-se a predominância das fontes fósseis, no abastecimento das necessidades elétricas nacionais, à semelhança do que se passou em grande parte de 2017. Porém, é de destacar pela positiva a elevada taxa de produção elétrica das centrais eólicas, que atingiram um fator de carga que ronda os 35 %. “É ainda relevante mencionar que neste mês as centrais eólicas de Portugal Continental geraram, por si só, mais eletricidade do que o global das centrais a gás natural”, sublinha a APREN.

Em relação às trocas de eletricidade com Espanha o saldo do mês foi exportador de 25 GWh, resultante da exportação de 365 GWh e da importação de 340 GWh, um dado que revela a existência de vários períodos de exportação elétrica, o que demonstra que as ofertas das centrais nacionais, em mercado, foram mais competitivas que as congéneres espanholas.