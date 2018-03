Turismo empurra tradição para a rota do luxo

Na Bolsa de Turismo de Lisboa há vida para além dos hotéis e agências de viagens. Os pequenos negócios tradicionais aproveitam esta montra para revelar o novo impulso que o turismo lhes deu.

Não é preciso ter fé para acreditar no milagre da ressurreição, basta passar por Vila do Conde. É em terra de pescadores que uma arte centenária, dada em tempos como perdida, ganha por estes dias uma vida nova. As rendas de bilros são o mais recente ex-líbris de uma região que ainda não sarou todas as feridas que a crise infligiu. E que acredita que a cura pode estar no turismo.

São dezenas as rendilheiras unidas ao projeto e a procura é cada vez maior. “É uma arte muito minuciosa que recebeu uma reconversão. Agora já não se fazem apenas napperons e lençóis”, conta ao Dinheiro Vivo Isabel Costa, responsável de Turismo da Câmara de Vila do Conde, que está na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) a mostrar a arte de transformar em arte os velhos fios usados das redes de pesca.

O kitsch está na moda e isso viu-se na BTL. O stand de cada município não é só paisagem: vendem-se experiências autênticas, “e isso obviamente põe a economia a crescer”, sublinha Luís Araújo, que fala num “efeito de arraste, que não é só o que se gasta no hotel e no restaurante, é o que se gasta nas lojas, nos souvenirs e por aí fora”. Os números da balança do turismo confirmam a teoria. Em 2017 bateu-se o recorde, com mais de 15 mil milhões de euros gastos pelos turistas em Portugal.

Mas os desafios para o futuro ainda são grandes. Especialmente para as novas gerações. “São elas que estão a aprender estes ofícios tradicionais. Perceberam que é uma oportunidade. É a definição de luxo. E é isso que estas novas gerações estão a trazer aos produtos tradicionais: autenticidade com sofisticação e autenticação”.

O renascer das cinzas das rendas de bilros é apenas um dos exemplos das tradições caídas em desuso que estão a encontrar no turismo uma nova forma de vida. “Cada vez mais há uma interação entre artesanato, pequenas indústrias e negócio turístico. Os operadores turísticos e hotéis estão a procurar experiências diferentes e a encontrar nos produtos tradicionais os elementos diferenciadores que tornam a oferta mais atrativa.

São exemplos a rota da filigrana em Gondomar ou a rota do turismo industrial em São João da Madeira, onde os chapéus de feltro, por exemplo, atraem muitos turistas. Até foram utilizados recentemente na exposição sobre Fernando Pessoa no Museu Rainha Sofia em Madrid”, conta ao Dinheiro Vivo Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, que andou esta semana numa roda viva pelos pavilhões da FIL.

Luís Araújo dá um nome ao fenómeno: “É a complementaridade da oferta turística. Ou seja, temos uma serie de produtos espalhados pelo território que são transversais e podem ser aproveitados e extrapolados para realidades que não precisam de ter diretamente a ver com a atividade turística”, explica o presidente do Turismo de Portugal.

E dá exemplos. “Há uma empresa no Algarve, número um no Tripadvisor, que é uma fábrica de cortiça de São Brás de Alportel, e que ensina aos visitantes como se fazem os produtos que dali podem ser retirados. E vendem-nos guarda-chuvas, chapéus, ou sofás”, diz, referindo-se à Novacortiça como uma das empresas de setores tradicionais que se adaptou ao crescimento do Turismo.

Muitos destes negócios estiveram na FIL para se promoverem junto dos profissionais do setor. É o caso de Francisco Afonso, que transformou a fábrica de lanifícios do pai num coletivo artístico na Covilhã, ou de Nuno Miguel Gomes que comprou uma fábrica de café de Coimbra à beira da falência. “São produtos autênticos que hoje representam o luxo que as pessoas cada vez mais procuram. Temos a rota da lã na Serra da Estrela e a rota do borel, que tem feito a ligação com os hotéis. Há já um hotel na Covilhã dedicado ao tema da lã. Temos ainda a rota do azeite em Trás os Montes ou a rota do pão e do barro em Torres Vedras. As tradições estão a escoar produtos e a aumentar mercados”, acrescenta Ana Mendes Godinho.

1 -Lata para captar turistas

Não passa despercebida. As cores e luzes da loja ‘O Mundo Fantástico da Sardinha’ são, desde 2016, chamariz dos turistas que passam pelo Rossio, em Lisboa. Descem a rua, e surge outra loja, com novos sabores, a mesma origem: na Rua da Prata, a conserveira Comur exibe a Loja da Enguia, que apenas vende enguias em conserva de escabeche, sabor que inaugurou a fábrica da Murtosa, em Aveiro, único em Portugal. Foi a compra pela Patrimus Industria, há dois anos, que deu nova cara à marca que nasceu em 1942. E o público alvo está definido: os turistas. “A Comur está a ser revitalizada. Havia 400 conserveiras em Portugal e atualmente são 14. Com esta revitalização a empresa também está a crescer”, conta ao Dinheiro Vivo, Liliana Garcias, que representou a marca na BTL. À feira, a conserveira levou a nova linha com 17 variedades de pescado, todas alusivas aos Descobrimentos, algumas nunca antes feitas, como o robalo ou a corvina. “Com a nova coleção abrimos uma nova loja em Lisboa, mas temos várias, todas com conceitos diferentes. Há muita oferta e lembranças para os turistas levarem”.

2 -Pimentos que valem ouro

Foi na terra fértil de Santarém que Helena e Cristina Jacinto plantaram a Quinta da Torre, há 18 anos. A sociedade agrícola produzia pimentos para a francesa Bonduelle, mas houve um ano menos bom em que os legumes ficaram em terra. Era preciso escoar o produto e as duas irmãs puseram mãos à obra. Dos pimentos fez-se geleia, “em jeito de experiência”. A ousadia correu-lhes bem. “Teve um enorme sucesso junto das garrafeiras. A geleia começou a ser utilizada em provas de vinhos. A partir daí começámos a transformar os outros produtos da quinta em geleia, como marmelos, tomate ou tangerinas”, conta Helena Jacinto. Da cozinha artesanal de Santarém às lojas gourmet de todo o país foi um salto. Quando não estão a fazer doces, as irmãs Jacinto ocupam o tempo a ganhar medalhas de ouro em concursos com os doces “que lembram os da avó”. A produção de marmelada duplica todos os anos, e mesmo assim, quando chega abril, o produto está esgotado. É esse o grande desafio que espera as duas empresárias nos próximos anos: ter marmelada para dar e vender durante o ano inteiro.

3 -Café em tempos de crise

O mundo travava uma guerra quando Coimbra viu nascer a Fábrica Estrela da Beira. Longe dos palcos de batalha, uma pequena merceria da baixa transformou-se em fábrica de torra de café. Mais de 80 anos depois, a FEB já não pertence a Martins Ferreira, mas continua a ser um marco da cidade. Em 2008, a FEB foi comprada por Nuno Miguel Gomes, depois de uma prova cega. A fábrica não só escapou a uma falência quase certa, como cresce 50% por ano desde aí. “Quando comprei a FEB, a fábrica torrava 28 toneladas por ano. Atualmente, torramos 640 toneladas e já valemos 0,5% do mercado nacional”, conta o proprietário ao Dinheiro Vivo. O sabor do café FEB é relativamente estranho ao paladar dos portugueses, mas Nuno Gomes acredita que com o apoio financeiro do grupo Trivalor, que detém a maior parte do capital da empresa, isso mudará. Nuno Miguel Gomes confessa que tem planos “muito ambiciosos”, que passam por tornar a marca numa referência. O velhinho café de Coimbra já é vendido em França, Angola ou Ucrânia. Por cá, tem aquecido chávenas dos turistas dos Parques de Sintra.

4 -O novo fio da meada

Quem hoje olha para a Fábrica António Estrela, na Covilhã, dificilmente imagina o que lá dentro se passa. A sinização da manufactura e a quebra no número de encomendas travou a fundo a produção de lãs e os 400 trabalhadores da época mais áurea do negócio não eram, em 2002, mais de 40. Francisco Afonso recusou-se a deixar bater a porta da fábrica, adquirida pelo pai e onde cresceu. Investiu as suas economias e reinventou o negócio no interior do país. Parou a laboração de todos os setores da fábrica, deixando apenas um. E, naqueles 10 mil metros quadrados que ali estavam disponíveis instalou um espaço de cultura, onde um colectivo de artistas e designers dá agora “nova roupagem” à lã e ao negócio. Faz-se ali um pouco de tudo: roupa, casacos, peluches, tudo para “reaproveitar os fios e tecidos da fábrica”. Os produtos estão à venda em vários espaços na Covilhã, onde existem duas lojas, uma delas dentro da fábrica, que também está aberta ao público e, em dois hotéis da região, para aproveitar a vinda dos turistas, que apreciam cada vez mais a reinvenção de um setor tradicional.