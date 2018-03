Mexia pode arrecadar 7,7 milhões na EDP até 2020

Na próxima assembleia geral de acionistas da EDP, que terá lugar a 5 de abril, a Comissão de Vencimentos do Conselho Geral e de Supervisão irá propor uma remuneração fixa anual de 800 mil euros para o presidente do conselho de administração executivo, António Mexia, para o triénio 2018-2020, informou a EDP em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O que significa que, nos próximos três anos, e até ao final do seu quinto mandado, Mexia receberá garantidamente 2,4 milhões de euros. No entanto, e tendo em conta a intrincada estrutura remuneratória da EDP, que contempla várias componentes variáveis, a nível anual e plurianual, Mexia poderá levar para casa, anualmente, até 2020, o montante máximo potencial de 2,57 milhões de euros, caso se “verifique um integral cumprimento dos objetivos definidos”.

No total do seu quinto mandato, o salário do presidente da EDP poderá ascender a 7,71 milhões de euros. A isto soma-se ainda um plano poupança-reforma no montante líquido de 10% da sua remuneração fixa anual, ou seja 80 mil euros por ano.

De acordo com o Relatório e Contas da EDP, em 2017 Mexia recebeu 2,28 milhões de euros (52 vezes mais do que os trabalhadores da sua empresa, de acordo com o Jornal de Notícias), quando no ano anterior não foi além dos 2,036 milhões do ano anterior. A este valor diz respeito uma remuneração fixa de 983.908 euros, somando ainda 584.366 euros de remuneração variável relativa a 2016 e 720.000 euros de da variável plurianual de 2014.

Durante nos próximos três anos, a EDP pagará anualmente aos membros do conselho de administração executivo (CAE) um total de 15,42 milhões de euros. Em 2017, este valor foi de 11,87 milhões de euros, contra 10,87 milhões em 2016.

Esta semana, António Mexia voltou a mostrar que está de pedra e cal à frente da EDP. A pouco mais de um mês de ser reconduzido na liderança da empresa até 2020, para o seu quinto mandato, o facto de ser um dos arguidos no processo de investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) a eventuais crimes de corrupção e participação económica, no âmbito dos contratos CMEC (custos para manutenção do equilíbrio contratual) não afasta para já o presidente executivo da EDP.

“Quem decide a composição dos órgãos são os acionistas. As empresas são dos seus acionistas, são soberanos. Os acionistas que decidam e aparentemente já decidiram aquilo que querem”, garantiu António Mexia na apresentação de resultados da elétrica.

Questionado sobre se abandonará o cargo caso seja acusado dos crimes em investigação, Mexia deixou claro: “Não é uma questão de vontade [de sair]. Eu cumpro as minhas obrigações. É esta minha missão.”