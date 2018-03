Grécia: Uma pausa na recuperação económica A economia grega cresceu 0,1% no último trimestre de 2017. No entanto, a leitura do crescimento não correspondeu às expectativas, uma vez que o consumo privado dececionou e as exportações diminuíram 2,3%, apesar do cenário económico favorável. Enquanto isso, o investimento registou um forte ganho de 27,8%. Para 2017, o crescimento do PIB agora é de 1,4%, em linha com as nossas expectativas. Tendo em conta o fim de ano relativamente fraco e o desempenho bastante dececionante do consumo privado ao longo de 2017, a nossa previsão de crescimento de 2,5% para 2018 parece agora um pouco ambiciosa.

Estados Unidos: A ameaça de uma guerra comercial Os gastos reais de consumo pessoal caíram 0,1% em janeiro, talvez devido ao clima frio. Como resultado da reforma tributária, os impostos individuais baixaram 3,3%, resultando num aumento acentuado no rendimento disponível para 2,3%. O índice de fabricação ISM subiu para 60,8 pontos, o maior aumento em quase 14 anos. O novo presidente do Fed, Powell, foi um pouco mais radical no seu primeiro depoimento ao Congresso, apontando três subidas dos juros ao longo do ano. O presidente Trump anunciou tarifas de importação de 25% em aço e 10% em alumínio, provocando protestos de grupos empresariais e ameaças de retaliação de parceiros comerciais.

Índia: Crescimento robusto O PIB real aumentou 7,2% no último trimestre de 2017 (acima dos 6,5% nos três meses anteriores), impulsionado por um forte desempenho na fabricação e na construção. Do lado dos gastos, o forte crescimento do investimento (+12%) compensou o menor crescimento no consumo privado (+5,6%). Os indicadores mensais apontam para um crescimento sólido em 2018. Enquanto isso, as autoridades continuam a seguir políticas económicas prudentes. O banco central manteve uma postura cautelosa. Do lado fiscal, o governo desacelerou o processo de consolidação do orçamento. Prevemos um crescimento económico de 6,7% no ano fiscal 2017-18, seguido de 7,3% em 2018-19.

Mercados emergentes: China e Rússia arrefecem As condições de crescimento encontram-se estabilizadas nos mercados emergentes. O PMI de fabricação passou de 52,0 pontos em janeiro para 51,5 em fevereiro. A desaceleração é explicada pelo arrefecimento da China. A outra deterioração-chave foi a queda da Rússia. Entre as melhorias, a principal veio de países que apresentam economias pouco equilibradas (Brasil, Turquia, África do Sul e México). As economias da Ásia-Pacífico, exceto China (Singapura, Taiwan, Hong Kong, Coreia e Indonésia) também apresentaram uma melhoria. Estes mercados, embora expostos à China, são muito abertos ao comércio e ainda estão em boa forma.

Fonte: COSEC/Euler Hermes

