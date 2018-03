Renováveis abastecem Portugal durante três dias seguidos

De acordo com a APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis, o consumo de eletricidade em Portugal foi assegurado integralmente por fontes renováveis durante 69 horas, ou seja, quase 3 dias seguidos – entre as 16h da tarde de sexta-feira, dia 9 de março, e as 13h de segunda-feira, dia 12 de março.

De acordo com dados da REN – Redes Energéticas Nacionais, diz a APREN em comunicado, a eletricidade de origem renovável produzida naquele período foi de 521 GWh, enquanto o consumo elétrico nacional foi de 408 GWh. Diz a associação que o grande destaque vai para as centrais eólicas nacionais, que só por si abasteceram o consumo elétrico em 65 % do período.

Em Portugal, as centrais renováveis (hídricas, eólicas, solares, geotérmicas e de biomassa) produzem anualmente, em média, 54 % das necessidades elétricas nacionais, o que permite reduzir as importações de combustíveis fósseis em perto de 750 M€ por ano, refere a APREN, sublinhando que o setor renovável nacional permitiu criar um cluster industrial responsável por mais de 56 mil empregos (diretos e indiretos) e por uma exportação de equipamentos (aerogeradores, painéis fotovoltaicos e componentes elétricas e eletromecânicas) que ascende a 400 milhões de euros por ano.

Diz também a APREN, no seu boletim de fevereiro, que até ao final do mês passado a eletricidade de origem em fontes renováveis foi equivalente a perto de metade da produção elétrica de Portugal . No mesmo período, o consumo elétrico registou um aumento de 5,4 %, em comparação com o mês homólogo de 2017. Adicionalmente, o preço do mercado spot diário de eletricidade nos dois primeiros meses do ano foi de 53,2 €/MWh, um aumento face a meses anteriores, para o qual terá contribuído a maior percentagem de produção elétrica a carvão e gás natural.