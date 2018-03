Centeno. “Começo a achar fastidioso ter de referir todas as boas notícias”

De manhã foi António Costa a anunciar que o défice de 2017 terá ficado afinal “perto de 1,1%”. Pouco depois, o país conseguia as taxas de juro mais baixas de sempre numa emissão de dívida a 10 e 27 anos.

“As boas notícias sucedem-se a uma velocidade tal que às vezes é difícil acompanhá-las todas. Eu próprio começo a achar fastidioso ter de as referir todas”. Palavras do Ministro das Finanças.

Mário Centeno teria de lidar, no entanto com uma má notícia ao longo do dia: a exigência de Bruxelas de um Programa Nacional de Reformas “ambicioso e detalhado”.

Sobre as melhores notícias, Centeno destacou que a taxa de 1,77% a conseguida na emissão a dez anos “é assinalável. É uma taxa que reflete a confiança que existe nos mercados em relação à economia portuguesa” comentou o ministro das Finanças na tarde desta quarta-feira, à margem da Lisbon Summit.

Já no que toca às metas do défice, cujo valor final será revelado a 26 de março pelo INE, o sentimento também é de confiança. Centeno não confirmou, no entanto, as previsões que António Costa fez em Estrasburgo.

“Estamos bastante confiantes no resultado orçamental de 2017. Já tínhamos anunciado a expectativa de que fosse inferior a 1,2%. É nesse intervalo de valores que estamos a trabalhar. É um resultado muito positivo que reflete o excelente estado da economia mas também o enorme rigor que Portugal tem executado os seus programas de despesa. Não temos utilizado este momento económico que vivemos para alavancar despesa mas sim para, em equilíbrio, cumprir todos os compromissos”, destacou o ministro das Finanças.