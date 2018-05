Furo de petróleo. Consórcio Eni-Galp pronto para ir para o terreno

Depois da “luz verde” dada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que dispensou a realização de um estudo de impacte ambiental no âmbito do furo para prospeção de petróleo em Portugal, por considerar que “o projeto não é suscetível de provocar impactes negativos significativos”, o consórcio Eni-Galp reagiu em comunicado à decisão dizendo que vai “começar a trabalhar nas condições exigidas pela APA e no planeamento das atividades necessárias para perfurar o poço em segurança”.

Em resposta às questões do Dinheiro Vivo, fonte oficial da Eni disse que o projeto está ainda numa fase muito preliminar, com o início dos trabalhos no terreno previsto para setembro/outubro de 2018.

“O poço será perfurado usando tecnologia topo de gama e práticas operacionais para garantir condições de máxima segurança. O objetivo é confirmar a presença de hidrocarbonetos neste setor da costa portuguesa”, disse a Eni em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo, um dia depois da decisão da APA. “O poço está localizado a uma distância de 46 quilómetros da costa, num ponto não visível a partir de terra e a uma profundidade de cerca de 1000 metros”, acrescentou.

A APA concluiu que o consórcio composto pela italiana Eni e pela Galp pode avançar com a realização de um furo para avaliar se existe petróleo a mais de 40 quilómetros ao largo de Aljezur. A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis tinha pedido à APA para avaliar ser era necessário realizar uma Avaliação de Impacte Ambiental ao projeto Sondagem de Pesquisa Santola 1X, na zona de Aljezur. A APA concluiu que não era preciso realizar esse estudo dado que “o projeto não é suscetível de provocar impactes negativos significativos”. Todavia, estipulou 50 medidas adicionais, que devem ser aplicadas com o desenrolar do processo.

“O consórcio regista esta decisão que confirma os resultados dos extensos estudos ambientais e de mitigação dos riscos levados a cabo e identificados”, disse a empresa italiana no mesmo comunicado, acrescentando: “A Eni e a Galp cumpriram com todos os requisitos estabelecidos pela legislação aplicável, bem como todos os requisitos levantados pela instituições públicas envolvidas no processo”.

Horas depois da decisão da APA, o governo decidiu travar a atribuição de licenças para a prospeção e pesquisa de petróleo no mar português até ao final de 2019. “Estabelecemos uma moratória, não sendo possível atribuir novas licenças de pesquisa e prospeção de petróleo até ao fim desta legislatura”, anunciou Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, pouco depois da

“O governo acompanha esta decisão da APA e também as 50 medidas impostas, que tem a ver com questões de segurança e de limitação do risco ambiental, acreditando que estas medidas são adequadas ao projeto que está em causa”, explicou Santos Silva.

Ainda assim, deixou uma garantia: “Esta decisão não coloca nenhuma alteração aquilo que é o compromisso de Portugal, assumido pelo governo, de sermos neutros em carbono até ao ano de 2050”.

Francisco Ferreira, da Associação Zero, não poupou críticas à decisão. “Para um país que se diz líder nas energias renováveis, e quer ser neutro em carbono até ao ano de 2050, é um desastre do ponto de vista da imagem e da coerência”, referiu ao DN/Dinheiro Vivo.

O ministro, no entanto, lembrou que, a confirmar-se a existência de reservas de petróleo no mar português, e se a exploração avançar – o que exigirá uma avaliação de impacto ambiental – isso pode ajudar no futuro a diminuir a fatura da importação de petróleo.

Em Portugal, o tema da prospeção de petróleo é central para a Galp. “Estamos a cumprir todo o nosso plano, como foi planeado”, garantiu Carlos Gomes da Silva, o CEO da empresa, em fevereiro, no Capital Markets Day 2018, que decorreu em Londres. Nessa altura, apontava ainda o início dos trabalhos para a habitual janela temporal com boas condições climatéricas, entre abril e junho, que agora foi adiada para setembro/outubro.

A italiana Eni, que detém 70% do consórcio, tinha já apontado a data de início da perfuração de petróleo na costa vicentina “entre o fim do terceiro trimestre e o início do quarto trimestre de 2018”, com a duração das atividades de perfuração (para avaliar a presença de hidrocarbonetos líquidos) estimada em 46 dias. A petrolífera italiana acredita que este furo “poderá ajudar a equilibrar as necessidades energéticas de Portugal”.

Em janeiro, o Governo deu “luz verde” ao adiamento por mais um ano do período inicial da prospeção, por considerar que o atraso não é da responsabilidade do consórcio. No despacho assinado a 8 de janeiro, o secretário de Estado da Energia, Seguro Sanches, citado pelo Expresso, disse estar a agir “na prossecução do interesse público”, para evitar indemnizações ao consórcio, que já teria realizado “investimentos superiores a 76 milhões de euros”.