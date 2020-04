12 418 mortos em 130 759 contagiados com covid-19 em Espanha

O número de óbitos em Espanha subiu 6% este domingo para 12 418. Morreram 674 pessoas nas últimas 24 horas, ainda assim registou-se um abrandamento face a sábado (809), revelou o ministério da Saúde espanhol. O número total de infetados subiu em 6023 para um total de 130 759. Os casos recuperados ascendem a 30 080.

Ontem, o primeiro-ministro espanhol anunciou o prolongamento do estado de emergência até dia 26 de abril, para continuarem a combater o que apelidou de “a maior crise das nossas vidas”.

Pedro Sanchez, avançou, segundo a Reuters, que algumas medidas se estenderiam para lá dos próximo 15 dias, mas outras restrições, como manter todos os trabalhadores não essenciais em casa, seriam levantadas depois da Páscoa. As lojas, bares e restaurantes continuarão fechados.

O diretor da Organização Mundial de Saúde para a Europa esteve em Espanha e falou em “abordagem inovadora” e “medidas corajosas” tomadas pelo país vizinho.

@WHO_Europe #COVID2019 Mission to Spain concluded yesterday: deeply impressed by heroism of frontline workers, solidarity of 🇪🇸people and inspiring resolve of Government. Careful optimism as result of bold measures, innovative approaches & courageous decisions @salvadorilla pic.twitter.com/Mebmg4W8Ly

