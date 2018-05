Elétricas europeias negoceiam compra de ativos da EDP com chineses da CTG

Uma semana depois da China Three Gorges (CTG) ter lançado uma oferta pública de aquisição (OPA) à EDP e EDP Renováveis, começa a perder força o cenário de uma OPA concorrente, pelo menos por parte de gigantes europeias, como a italiana Enel, a francesa Engie ou as espanholas Iberdrola, Endesa e Gas Natural.

Em vez disso, cresce o interesse destas empresas na compra de vários ativos da EDP. De acordo com o jornal espanhol Expansión, a Iberdrola e a Endesa, esta última detida pela Enel, estão a tentar chegar a um acordo com os acionistas chineses da CTG com vista à compra de ativos, afastando uma possível guerra de ofertas, com as elétricas europeias como principais concorrentes. Contactadas pelo Dinheiro Vivo, nem a Iberdrola nem a Endesa, ambas concorrentes diretas da EDP em Portugal, quiseram comentar.

O crescente interesse nos ativos da EDP é, no entanto, confirmado por fontes do setor elétrico ouvidas pelo Dinheiro Vivo. “As empresas não conseguem crescer sem ser por aquisições. Vamos assistir a um aumento das tentativas de consolidação na Europa: ver quem come os outros, antes de ser comido. Tendo em conta os seus ativos, a EDP é muito apetecível porque é uma empresa europeia, trabalha nos mercados emergentes (como o Brasil, e EUA) e está muito exposta às energias renováveis, ao contrário de outras empresas mais ligadas ao carvão, ao gás e ao nuclear”, referiu uma das fontes.

A avançar a OPA da CTG, diz o Expansión, o grupo chinês poderá mesmo estar interessado em desinvestir em alguns destes ativos da EDP, não porque não se encaixem na sua estratégia de investimento para a Europa, mas por ser obrigada a fazê-lo pelas autoridades da Concorrência dos países em que a EDP marca presença, como Espanha e Estados Unidos.

Segundo fontes citadas pelo jornal espanhol, todos os ativos da EDP são agora suscetíveis de serem analisados para uma possível venda, mesmo que os chineses tenham garantido a sua intenção de preservar a integridade da EDP. Outra garantia dada pela CTG foi a permanência do centro de decisão da EDP em Portugal. Esta terá mesmo sido a razão pela qual a Gas Natural não se juntou aos chineses nesta OPA, já que o ex-presidente da terceira elétrica espanhola, Isidro Fainé, queria passar a sede da EDP para Madrid. Sabendo que o Governo português não acolheria bem a ideia, a CTG avançou sozinha para a oferta.

Apesar do jornal Cinco Días ter dito esta semana que uma eventual fusão “amistosa” entre a Gas Natural e a EDP vem sendo preparada “em lume brando” há vários meses, com dois aliados (a argelina Sonatrach, que tem 2,38% da EDP; e o fundo norte-americano Capital Group, que controla 12%), a empresa está agora concentrada no novo plano estratégico, com Francisco Reynés como presidente, pelo que estará fora da corrida à EDP, até finais de junho.

A italiana Enel, que tem participação na Endesa, também diz estar fora da corrida. A garantia foi dada ao Dinheiro Vivo por fonte oficial da empresa, reiterando a posição já definida pelo CEO Francesco Starace de interesse apenas em aquisições de pequena escala, até um limite de 5000 milhões de euros, com especial foco na América Latina. “No que diz respeito à EDP, não comentamos rumores do mercado. A Enel não está interessada em negócios de grande escala”. Tal como fez com a Endesa, no caso da EDP a Enel preferiria fazer apenas gestão de ativos, em vez de se lançar numa OPA, garantem fontes conhecedoras do processo citadas pela Reuters. No caso de um eventual desmantelamento do Grupo EDP, na sequência da OPA, a Enel estaria então na linha da frente para comprar ativos no mercado europeu, como já tinha dito Starace em entrevista à Reuters.

Em abril, a francesa Engie (detida em 24% pelo governo de Paris) desistiu de lançar uma OPA sobre a EDP. Agora, contactada, recusou comentar. Noutra frente de batalha, a Enel e a Iberdrola lutam neste momento pelo controlo da maior empresa brasileira de distribuição de energia elétrica Eletropaulo Metropolitana , um argumento forte para não se envolverem num nova contenda pela EDP.

Fontes do setor energético ouvidas pelo Dinheiro Vivo garantem que a OPA da CTG “é para cair e não para ganhar”, tendo um papel preventivo de eventuais outras OPA. “Para os chineses o ideal seria controlar em absoluto a EDP, mas têm consciência que não será possível no curto prazo, por causa dos americanos e da Comissão Europeia. A avançar, a OPA obrigaria a terem como remédios vender as participações nos EUA, que é uma das partes mais importantes da EDP”, referiu a mesma fonte, salientando que não deixa de se representativo o facto de o primeiro-ministro António Costa ter dado o seu aval logo nas primeiras horas.

“Estão de acordo porque sabem que OPA é para cair. A vantagem do Governo português passa por defender a permanência do poder de decisão da EDP em Portugal, o que não aconteceria com a Enel, a Engie ou a Gas Natural. OPA futuras têm de garantir o mesmo”, diz o analista do setor energético. Em cima da mesa estão ainda ativos significativos da EDP, no que diz respeito à baixa tensão e avaliados em 1,2 mil milhões, que podem sair das contas da operação chinesa sobre a empresa portuguesa, tendo em conta que o contrato de concessão da rede está a terminar e poderá passar das mãos da EDP Distribuição para os municípios. “Se isso acontecer, a EDP perde ativos o que pode ter impacto na avaliação do grupo”.

Em Lisboa, MNE chinês não fala sobre OPA à EDP

Com o tema da OPA da China Three Gorges à EDP a dominar a atualidade, os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e da China reuniram-se ontem em Lisboa, o que não acontecia há 13 anos.

Numa conferência de imprensa conjunta, Augusto Santos Silva limitou-se a dizer que se trata de “uma operação de mercado que deve ser acompanhada pelas entidades reguladoras competentes”. Esta posição mais contida sobre a OPA contrasta com a rápida resposta favorável do governo português ao avanço dos chineses. Já o seu homólogo chinês Wang Yi, não falou sequer sobre o tema.

Também ontem, o secretário de Estado das Finanças Mourinho Félix, referiu que a OPA motivou a Autoridade da Concorrência e os reguladores europeus a analisar a ligação acionista (por parte do Estado chinês) entre a EDP e a REN. S.C.