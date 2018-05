EDP ainda não avisou clientes sobre OPA

Marque na agenda: a China Three Gorges tem como prazo limite para requerer à CMVM o registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) à EDP e à EDP Renováveis o próximo dia 1 de junho de 2018, ou seja, 20 dias depois (seguidos) do anúncio preliminar. A informação foi disponibilizada hoje pela CMVM num documento de perguntas e respostas “com o objetivo de esclarecer o mercado e o público em geral sobre o processo a decorrer”.

No que diz respeito ao público em geral e, mais concretamente, aos clientes da EDP, o Dinheiro Vivo sabe que a empresa liderada por António Mexia não enviou ainda qualquer comunicação por escrito (carta, e-mail ou sms) sobre a OPA aos mais de quatro milhões de clientes em mercado liberalizado nem aos clientes do serviço universal (cerca de um milhão).

Já aos trabalhadores, Mexia fez questão de enviar um e-mail poucos dias depois da OPA recomendando que se mantenham focados no trabalho. “Neste momento, reitero a importância de nos mantermos focados no nosso trabalho e na execução daquilo que são os objetivos com os quais nos comprometemos, guiados pela excelência que sempre nos caracterizou”, disse, prometendo manter informada “toda a equipa” da EDP e da EDP Renováveis acerca “dos desenvolvimentos deste processo”.

Com os diretores de topo da empresa, Mexia fez questão de reunir pessoalmente para falar sobre a OPA, sabe o Dinheiro Vivo. Resta, por isso informar os milhões de clientes da empresa. No entanto, a EDP não tem sido questionada pelos clientes – via call center ou lojas – para prestar informações sobre um eventual controlo da mesma pelos acionistas chineses da CTG, disse fonte conhecedora do processo.

“O registo e o subsequente lançamento da oferta sobre a EDP ficará dependente, para além da instrução documental prevista na lei e apreciação pela CMVM, da verificação das condições a que o oferente sujeitou o lançamento da oferta, constantes do anúncio preliminar (designadamente à deliberação de aprovação de alteração dos estatutos da EDP e a um conjunto de autorizações e não oposições de autoridades, nacionais e estrangeiras)”, informa a CMVM.

Para quem queira obter informação sobre o desenvolvimento da OPA, o site da CMVM “estará em permanente atualização com a informação obrigatória […] que contribua para o conhecimento da operação e do papel da CMVM”.

Depois do registo da OPA, até 1 de junho, a EDP e a EDP Renováveis têm então 8 dias (corridos) para se pronunciarem sobre a oferta e elaborarem um relatório sobre a oportunidade e condições da oferta.

Por seu lado, cabe à CMVM “analisar o processo e decidir-se pelo registo ou recusa do mesmo, sendo de notar que a oferta apenas será lançada se e quando as condições de sucesso se derem por verificadas (ou suprimidas, por renúncia do oferente). Caso a CMVM registe a oferta, então a oferente procede ao lançamento da oferta de aquisição junto dos investidores”.

Com o lançamento da OPA, A China Three Gorges está agora impedida de negociar ações da EDP e da EDP Renováveis fora de mercado regulamentado sem prévia autorização.