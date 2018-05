Cepsa à procura de oportunidades para investir nas renováveis em Portugal

Os objetivos da petrolífera espanhola Cepsa estão bem definidos para Portugal, em 2018. Segundo Álvaro Díaz Bild, presidente da Cepsa em Portugal, este ano a empresa quer aumentar o número de postos de abastecimento no país, mais 10 a somar à rede de 250 gasolineiras já existentes (140 em gestão própria), aumentar a quota de mercado entre 1 e 2% e as vendas entre 5 e 8% face ao ano passado, apesar deste objetivo estar “dependente da evolução do preço do petróleo”, avisou.

“As vendas da Cepsa já aumentaram, este ano. O mercado está melhor, a economia portuguesa está melhor”, disse o presidente da Cepsa em Portugal.

Em meados de maio, o barril de Brent (de referência na Europa) ultrapassou os 80 dólares pela primeira vez desde novembro de 2014, devido à incerteza em relação a países produtores como o Irão e a Venezuela. Os analistas garantem agora que os preços do petróleo vão continua a subir.

À margem da apresentação do relatório Energy Outlook 2030, o responsável revelou ainda que em 2018 a Cepsa vai começar a abastecer combustível de aviação a várias companhias aéreas no aeroporto de Lisboa. Questionado sobre quais as companhias que vão abastecer, Álvaro Díaz Bild disse que “as negociações ainda estão a decorrer”. De acordo com a Lusa, o sistema de abastecimento de combustível no aeroporto de Lisboa é atualmente gerido pelo Grupo Operacional de Combustíveis (GOC), estrutura que é composta pelas principais petrolíferas e liderada pela Petrogal.

A Cepsa está também de olho no potencial de Portugal em termos de energias renováveis. Este ano, a petrolífera arrancará com um projeto-piloto de energia eólica em Espanha, que poderá depois ser replicado em Portugal. “Para nós é muito interessante a área das energias renováveis. Achamos que temos de nos adaptar ao futuro e o futuro passa pelas energias renováveis e a mobilidade elétrica”, defendeu Álvaro Díaz Bild, sublinhando:

Sobre os preços elevados dos combustíveis em Portugal e a recente greve dos camionistas nacionais , Álvaro Díaz Bild optou por não criticar a política governamental para o setor em que a Cepsa opera no país. “É um modelo de tributação similar a outros países europeus. Não posso dizer se [os preços] são elevados ou não, penso que isso é uma decisão de política económica do Governo. Para nós é mais uma variável de competitividade. Tem implicações para o nosso negócio mas entendemos que cada Governo tem as suas necessidades de equilíbrio fiscal e de orçamento. Todas as empresas operam com as mesmas condições e os mesmos impostos”, observou o presidente da Cepsa em Portugal. Mais de metade do preço de venda dos combustíveis em Portugal resulta de taxas e de impostos, sendo o Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) o que representa a maior fatia do valor pago pelos consumidores.

“Os preços do petróleo estão sempre em constante evolução. Já passámos por um período em que os preços caíram de forma muito forte em pouco tempo. Agora estão a subir. O que temos de fazer enquanto empresa é adaptarmo-nos ao mercado para fornecer energia da forma mais eficiente. Estamos a fazer isso, a apostar em combustíveis mais ligeiros, em fontes de energia emergentes, como as renováveis. No sul de Espanha estamos a lançar um projeto-piloto de energia eólica, com 30MW, que deverá entrar em funcionamento no final de 2018, e um investimento de 30 milhões de euros”, revelou o diretor de Estratégia da Companhia, Héctor Perea, prometendo: “Podemos replicar este projeto em Portugal. Estamos à procura de oportunidades, quando surgirem podemos investir”.

Os responsáveis máximos da Cepsa estiveram em Lisboa esta terça-feira para apresentar o estudo inédito Energy Outlook 2030, desenvolvido ao longo de dois anos e publicado agora pela primeira vez. Além da análise da evolução do mercado, foi também apresentado em detalhe o Mapa Energético de Portugal em 2030, de acordo com o qual o país será uma referência mundial graças à sua localização geoestratégica, à adoção e produção de energias renováveis e às suas infraestruturas de produção e armazenamento de derivados de petróleo, referiu a Cepsa em comunicado. “Em 2030, Portugal irá obter 65% do mix de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, embora os derivados de petróleo continuem a ser dominantes”.

Desta forma, refere o documento, os produtos de petróleo continuarão a liderar o mix energético português no futuro e o petróleo será mesmo responsável por quase metade do consumo energético em 2030. Diz a Cepsa que as energias renováveis como o gás natural e a biomassa continuarão, contudo, a crescer, em detrimento de combustíveis fósseis como o carvão, que registarão um decréscimo de 1,3% no seu consumo entre 2020 e 2030.

A eletricidade, que representa um quase um quarto da procura energética em Portugal, irá favorecer a expansão de fontes de energia renováveis, especialmente na forma de energia eólica e solar. Segundo o estudo, em 2030, Portugal irá obter 65% do mix de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, acima dos 60% que se irão registar em Espanha: 40% eólica e solar; 25% hidráulica. de acordo com a Cepsa, Portugal vai instalar 4,5 GW de novas energias renováveis até 2030, principalmente a solar.