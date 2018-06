OPA chinesa à EDP já foi registada na CMVM. E agora?

O prazo terminava ontem, dia 1 de junho, e foi ontem ao final da tarde que a China Three Gorges (CTG) entregou na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a requisição do registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a EDP. A confirmação foi dada ao Dinheiro Vivo por fonte oficial: “Já entrou na CMVM o pedido de registo da OPA sobre a EDP e o pedido de registo da OPA sobre a EDP-R ambos requeridas pela China Three Gorges”.

A bola está agora do lado da EDP que, com o projeto de prospeto da operação em mãos, tem agora oito dias (corridos), até 9 de junho, para se pronunciar sobre a oferta e elaborar um relatório sobre a oportunidade e condições da oferta. Com um valor inalterado de 3,26 euros por ação em cima da mesa, a empresa liderada por António Mexia já fez saber que “o preço oferecido não reflete adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na oferta é baixo, considerando a prática seguida no mercado Europeu das utilities nas situações onde existiu aquisição de controlo pelo oferente”.

Com 23,27% do capital social da EDP, a CTG garantiu que quer manter a sede em Portugal e avalia a empresa em cerca de 11,9 mil milhões de euros. Com o passar do tempo, perde cada vez mais força o cenário de uma contra-OPA pela EDP, como chegou a ser considerado. O mesmo acontece com a possibilidade de ofertas concorrentes por parte das gigantes elétricas europeias Engie, Enel, Gas Natural, Endesa e Iberdrola, que poderão no entanto estar de olho na compra de ativos da EDP, no caso de um eventual desmantelamento da empresa pós-OPA. Fontes do setor energético ouvidas pelo Dinheiro Vivo garantem que a OPA da CTG “é para cair e não para ganhar”, tendo um papel preventivo de eventuais outras OPA

Depois do anúncio preliminar que teve lugar a 11 de maio, há precisamente 20 dias, a CTG ficou então obrigada a registar a oferta, sendo que esse mesmo registo e o subsequente lançamento da oferta sobre a EDP estão agora dependentes da apreciação pela CMVM e da verificação de condições que incluem a alteração dos estatutos da EDP e um conjunto de autorizações e não oposições de autoridades, nacionais e estrangeiras.

A lista é longa e entre elas está o governo português (que já deu o seu sim, pela voz do primeiro-ministro António Costa, alegando que o país tem de diversificar o seu leque de investidores estrangeiros), o governo espanhol, os reguladores do setor da Energia de ambos os países (a ERSE não se pronuncia para já), a Comissão Europeia e até a Administração de Donald Trump, tendo em conta todas as geografias onde a EDP opera. Um autêntico “vespeiro regulatório”, como já lhe chamou o ministro espanhol da Energia, Álvaro Nadal.

De visita a Portugal esta semana, a chanceler alemã Angela Merkel falou sobre a OPA e pediu reciprocidade ao nível dos investimentos entre a Europa e a China.

Por seu lado, cabe também agora à CMVM “analisar o processo e decidir-se pelo registo ou recusa do mesmo”, sendo que a oferta apenas será lançada se e quando as condições de sucesso forem verificadas. Caso a CMVM registe a oferta, então a CTG procederá ao lançamento da oferta de aquisição junto dos investidores”. Com o lançamento da OPA, a China Three Gorges está agora impedida de negociar ações da EDP e da EDP Renováveis fora de mercado regulamentado sem prévia autorização.

As ondas de choque da OPA chinesa fizeram-se sentir em todas as direções e ameaçam agora a REN, por causa de eventuais problemas na autorização à OPA por parte da Comissão Europeia, tendo em conta a normativa que impede que a mesma entidade detenha ativos de transporte (REN) e de distribuição de eletricidade (EDP) no país. Na opinião de Steven Santos, analista do BIG, a OPA “compromete futuros aumentos de posição na REN pela State Grid (tem 25%), dado que a REN e a EDP não podem ser controladas pelo mesmo acionista (neste caso, o Estado Chinês via CTG na EDP e State Grid na REN)”. As redes de produção, distribuição e comercialização de energia em Portugal foram separadas em 2000, devido à liberalização do mercado da energia.

Com Elisabete Tavares