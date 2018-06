EDP impedida de adotar “medidas defensivas” contra OPA da CTG

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esclareceu esta quarta-feira que a conduta do conselho de administração executivo da EDP, durante a pendência da OPA anunciada pela China Three Gorges, deve obedecer a determinadas normas. Ou seja, ainda que o o CEO António Mexia e restantes membros do conselho de administração não estejam sujeitos a restrições nem limitados nos seus poderes, não podem “adotar quaisquer medidas defensivas” perante a OPA.

É já no próximo dia 11 de junho, segunda-feira, que a EDP terá de se pronunciar sobre a oferta e elaborar um relatório sobre a oportunidade e condições da oferta, isto depois da CTG ter entregue na CMVM a requisição do registo da OPA sobre a EDP. Com o projeto de prospeto da operação em mãos, a bola está agora do lado da EDP.

Com um valor inalterado de 3,26 euros por ação em cima da mesa, a empresa liderada por António Mexia já fez saber que “o preço oferecido não reflete adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na oferta é baixo, considerando a prática seguida no mercado Europeu das utilities nas situações onde existiu aquisição de controlo pelo oferente”.

Este último esclarecimento surgiu em forma de adenda ao documento de perguntas e respostas sobre a OPA da CTG à EDP, já publicado no site do regulador, depois da CMVM já ter informado, em resposta a uma dúvida da EDP, que a administração da elétrica pode exercer os seus poderes na plenitude, devendo agir de boa fé, perante a Oferta Pública de Aquisição (OPA) que está em curso sobre o grupo.

A EDP questionou a CMVM sobre se a “regra da neutralidade” se aplicava à administração da EDP. Se fosse o caso, a administração da elétrica ficaria numa situação de gestão corrente, o que não é necessário, segundo o supervisor. Mas a CMVM alerta que “não obstante, cumpre notar que a conduta do conselho de administração executivo da EDP deve pautar-se, em especial no contexto da OPA preliminarmente anunciada, pelo escrupuloso cumprimento dos deveres de cuidado e lealdade a que legalmente se encontra sujeito, bem como pelo respeito pelas normas legais e regras estatutárias que delimitam o âmbito das suas atribuições e competências”.

A CMVM sublinha mesmo que a EDP deve “agir de boa-fé, designadamente quanto à correção da informação e quanto à lealdade do comportamento”, logo a partir da publicação do anúncio preliminar e até ao apuramento do resultado da oferta. “Ao abrigo do artigo 64º do Código das Sociedades Comerciais, os órgãos de administração de sociedades estão obrigados a deveres fundamentais, onde se incluem deveres de cuidado e lealdade, o que implica, por exemplo, gerir no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes”, explicou a CMVM.

À EDP cabe a obrigação de defender “o interesse da sociedade e de todos os acionistas, incluindo os minoritários, e adotar decisões transparentes e em pleno respeito pelos deveres fiduciários a que está obrigado, e que assumem uma intensidade particular na pendência de uma OPA”. “Todos os atos do conselho de administração executivo da EDP devem, assim, ser ponderados e avaliados à luz destes princípios, nomeadamente pelo seu Conselho Geral e de Supervisão e, se for caso disso, pela assembleia de acionistas”.

“Efetivamente, o afastamento da restrição prevista no art. 182.º/1 do CódVM não significa nem tem como consequência a atribuição de poderes ao órgão de administração para, em contexto de OPA, adotar quaisquer medidas defensivas que entenda adotar, porquanto persiste, nestas condições, o dever de respeito pelas competência dos demais órgãos sociais, tal como definidas legal e estatutariamente, assim como a vinculação plena dos administradores da sociedade aos deveres de cuidado e de lealdade prescritos, impondo-lhes uma avaliação e fundamentação de todos os atos de gestão que possam comprometer a oferta de acordo com o parâmetro do interesse da sociedade e dos acionistas e responsabilizando-os em conformidade”, esclarece a CMVM.

Em caso de OPA, a lei prevê uma restrição conhecida como dever de neutralidade do órgão de administração de sociedade visada por oferta. Como a CTG é estatal, não se aplica a regra de reciprocidade, diz o regulador, por ser “uma entidade à qual o dever de neutralidade nunca se poderia aplicar, pois que sendo o seu capital social integralmente detido pela República Popular da China, é insuscetível de ser objeto de oferta pública de aquisição”.