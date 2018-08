Além de descontos no supermercado, reciclar dá bilhetes de cinema e mais prémios

Depois de ter lançado recentemente a campanha “Reciclar Vale Mais”, que permite trocar embalagens usadas por descontos no supermercado, mais especificamente no Pingo Doce (até 15 cêntimos em cartão Poupa Mais, para utilização imediata), a EGF – Environment Global Facilities vai investir, com o apoio do POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 2,6 milhões de euros em novas ações que incentivam os cidadãos a reciclar e atribui benefícios económicos a quem separa as embalagens usadas.

“Mudou o paradigma e as ações de educação ambiental vão passar a premiar o bom comportamento ambiental, numa iniciativa inédita e inovadora e que, de Norte a Sul do país, vai premiar os cidadãos e demonstrar os benefícios económicos, ambientais e sociais de reciclar as embalagens usadas.

Para fomentar as boas práticas ambientais, com especial enfoque na reciclagem de resíduos, o programa vai assentar na organização de várias iniciativas junto da população, do comércio e dos estabelecimentos de ensino”, explicou a EGF em comunicado.

Destaque para a iniciativa Ecovalor, dedicada à promoção da educação ambiental em estabelecimentos de ensino, através da qual a EGF pretende distinguir com um prémio monetário os bons comportamentos ambientais. Ou seja, por cada saco de embalagens de plástico, metal e pacotes de bebida entregue, a escola receberá 50 cêntimos, e as melhores escolas de cada município serão recompensadas em maior valor.

Esta iniciativa vai ter início já neste ano letivo, contemplando todo o apoio logístico (suportes para sacos, sacos e recolha seletiva) e mais de 5.000 ações de sensibilização a realizar por monitores de ação ambiental.

Além dos descontos nos supermercados Pingo Doce, a EGF lançou também uma nova aplicação móvel, chamada Recycle Bingo, disponível na AppStore e no GooglePlay, que premeia o bom comportamento do cidadão em função do número de vezes que este vai entregar embalagens no seu ecoponto habitual.

Como? Esta aplicação consegue saber através da geolocalização de cada smartphone, que o seu utilizador se encontra perto de um ecoponto. Ao fazer check-in na aplicação, são desbloqueados EcoGifts, com os quais se preenchem os cartões BinGo. Cada vez que se completa um cartão são oferecidas EcoMoedas – que podem ser trocadas por prémios, como bilhetes de cinema, vales de desconto, e muito mais.

O investimento da EGF inclui ainda as iniciativas EcoEventos (promoção de boas práticas ambientais nos festivais de verão) e Comércio a Reciclar, uma ação de sensibilização que vai envolver mais de 26.000 estabelecimentos comerciais. Lisboa foi o concelho que iniciou esta atividade, que se vai estender aos 174 municípios das áreas de intervenção das 11 empresas participadas pela EGF.

Quanto à campanha “Reciclar Vale Mais” vai decorrer de norte a sul do país, em 15 lojas do Pingo Doce. Ao entregar as embalagens usadas no Ecoponto, em sacos de 30 ou de 50 litros, a EGF oferece 10 cêntimos ou 15 cêntimos, respetivamente, em cartão Poupa Mais, para utilização imediata. A campanha está disponível nas lojas de Quinta do Conde, Barreiro e Alcochete, Porto de Mós, Batalha, Águeda, Aveiro, Vila Nova de Gaia (Coimbrões), Santa Maria da Feira, Fafe, Vizela, Arcos de Valdevez, Viana do Castelo (Portuzelo), Monção (Gandra) e Vila Nova de Cerveira (Lugar de Faias).

Esta iniciativa decorre no âmbito do programa nacional de inovação social da EGF, em que sete das suas concessionárias (Amarsul, Ersuc, Resinorte, Resulima, Suldouro, Valorlis, Valorminho) estão a desenvolver esta ação com o cofinanciamento do POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

“A campanha pretende sensibilizar a população para a separação de resíduos e, em simultâneo, alertar para o benefício imediato de colocar as embalagens usadas no ecoponto, demonstrando que a reciclagem tem valor ao devolver ao cidadão uma parte para poder descontar nas suas compras em lojas Pingo Doce. Desta forma, também se procura garantir que as metas nacionais são alcançadas e que as embalagens usadas são entregues nas empresas responsáveis pela sua gestão e tratamento”, explicou a EGF em comunicado, acrescentando que a campanha piloto vai estar presente em 15 lojas do Pingo Doce, no espaço dos parques de estacionamento dos estabelecimentos.

“Durante dois meses será oferecido dinheiro em cartão Poupa Mais em troca de embalagens usadas entregues num destes pontos de recolha”, acrescentou ainda a empresa, responsável por assegurar o tratamento e valorização de resíduos. A gestão dos sistemas de tratamento e valorização de resíduos é feita através de 11 empresas concessionárias (Algar, Amarsul, Ersuc, Resiestrela, Resinorte, Resulima, Suldouro, Valorlis, Valorminho, Valnor, Valorsul), constituídas em parceria com os municípios servidos, que processam anualmente cerca de 3,2 milhões de toneladas de resíduos urbanos, servindo uma população de 6,3 milhões de pessoas distribuídas por 174 municípios, numa área equivalente a 60% do território em Portugal.