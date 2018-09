Catarina Martins sugere que PM não estava informado sobre “taxa Robles”

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, garantiu esta terça-feira que o partido continua as negociações para incluir no próximo Orçamento do Estado (OE2019) a taxa sobre a especulação imobiliária, conhecida como “taxa Robles”, acreditando que o Primeiro-Ministro não estava informado sobre as conversas com o Ministro das Finanças.

“Quero acreditar que o senhor Primeiro-Ministro, que acompanha muitos dossiers, não terá ainda falado com o senhor Ministro das Finanças sobre esta matéria”, afirmou a líder bloquista esta tarde aos jornalistas, lembrando que desde junho que a proposta está a ser debatida com a equipa de Mário Centeno.

As declarações de Catarina Martins surgem depois de António Costa ter afirmado que não percebia bem a medida e que “foi feita à pressa”, dando a entender que desconhecia a proposta do BE.

Negociação continua

A líder bloquista reafirmou que se trata de uma proposta “sensata” para “travar a bolha especulativa no imobiliário”, mostrando-se confiante de que as negociações vão chegar a bom porto. “As negociações têm corrido bastante bem e estamos a negociar esta medida, como estamos a negociar outras para a habitação”, afirmou Catarina Martins aos jornalistas.

Com esta declaração, a líder do BE dá a entender que, apesar das palavras do Primeiro-Ministro, nada vai mudar no rumo das negociações que estão a decorrer com a equipa das Finanças, em concreto o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.