Costa responde a dúvidas de Bruxelas no twitter

O primeiro-ministro respondeu às dúvidas da Comissão Europeia (CE) sobre o corte de 800 milhões de euros previsto na despesa pública para 2019 com um tweet. Ou melhor dois: um em português e outro em inglês.

António Costa publicou um quadro comparando as previsões do Governo com os resultados alcançados em 2016 e 2017. Para tal escolheu três indicadores que superaram as projeções de Bruxelas: o produto interno bruto (PIB), o défice orçamental e o desemprego, para mostrar que a CE tem errado sempre.