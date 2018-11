Nuclear. João Galamba confirma venda de reservas de urânio pelo governo

O novo secretário de Estado da energia, João Galamba, confirmou esta quarta-feira no Parlamento que o governo vai mesmo vender as reservas de urânio que o país ainda detém a quem apostou ou quer apostar na energia nuclear. Esta foi a primeira vez que falou na Assembleia da Repúblçica depois de ter assumido o cargo no governo.

Sobre o corte de 285 milhões de euros à EDP relativos à alegada sobrecompensação por via dos custos de manutenção do equilíbrio contratual (CMEC), ditada pelo seu antecessor Jorge Seguro Sanches, Galamba diz que o processo está a “seguir o seu curso normal”, aguardando ainda os resultados da auditoria da DGEG sobre um corte adicional à EDP de 72,9 milhões também mencionado no mesmo despacho assinado pelo anterior secretário de Estado.

“O urânio não é um ativo estratégico para o país. Só se estivesse nos planos do governo apostar no nuclear, o que não está. Por isso estas reservas devem ser vendidas porque não são estratégicas”, disse Galamba, falando numa avaliação à data de hoje de 10 milhões de euros para este ativo. Há mais de 10 anos, em 2007, as mesmas reservas estavam avaliadas pelo dobro, em 20 milhões de euros.

“Já se pensava na venda destas reservas há mais de 10 anos, tendo em conta que não pretendemos apostar no nuclear. Assim que existam condições de mercado serão vendidas”, disse o secretário de Estado, sem responder no entanto às questões dos deputados sobre a taxa do subsolo no gás natural e sobre a tarifa social para o gás de garrafa.

Esta semana, o Público avançou que o governo estaria a estudar a venda de reservas de cerca de 200 toneladas de concentrado de urânio, avaliadas em 13,7 milhões de euros (em 2012), citando fontes do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, liderado por João Pedro Matos Fernandes.

João Galamba confirmou também que as reservas estão à guarda da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM).

Estas reservas dizem ainda respeito às minas de urânio da Urgeiriça, que encerraram em 2004. Nessa altura foram vendidas 127 toneladas de urânio à Alemanha.

Quanto ao mecanismo clawback, o secretário de Estado seguiu a mensagem deixada pelo ministro Matos Fernandes e confirmou que está em estudo a sua extinção, “a partir do momento em que os espanhóis travaram os impostos”, tendo em conta que já não existe a necessidade de garantir um equilíbrio entre os dois países.

Reconhecendo que o fim do mecanismo, que “não é um imposto”, é sobretudo do interesse das empresas que o pagam, como é o caso da EDP, Galamba garante que é também do interesse dos consumidores, já que o clawback também ajuda a inflacionar o preço da energia.

O secretário de Estado, que substituiu Jorge Seguro Sanches na pasta da energia, rejeitou falar de um “sobrecusto das renováveis”, já que a incorporação de energia produzida a partir de energias limpas na rede tem um impacto principalmente positivo. O governante rejeitou que o sobrecusto seja apurado pela simples comparação com o preço de mercado.