Estivadores e operadoras de Setúbal devem chegar a acordo esta semana

Deverá estar por horas o acordo entre o Sindicato dos Estivadores e Atividades Logísticas (SEAL) e as operadoras do Porto de Setúbal. Segundo o jornal Público, as duas partes deverão acertar os detalhes do acordo e pôr fim à paralisação dos estivadores ter até sexta-feira.

O Público cita António Mariano, presidente do SEAL, que falou esta manhã numa conferência organizada pelo sindicato, na sequência da reunião promovida ontem pela ministra do Mar.

O dirigente do SEAL revelou que foi alcançado um acordo sobre o número de trabalhadores que deverão ser contratados, e que serão 56. A questão que está a dividir o sindicato e as operadoras são os 10 trabalhadores que a Operestiva já integrou nos seus quadros, já que o SEAL reivindica que estes 10 trabalhadores não sejam contabilizados no total dos 56 a contratar para o Porto de Setúbal.