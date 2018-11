ERSE contraria Eurostat: Portugal tem o 8º gás mais caro da UE e não o 4º

“2019 vai ser o ano do gás natural”, admitiu a presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Maria Cristina Portugal, apelando no entanto à “moderação nos investimentos” e à “ponderação na expansão da rede”, perante uma sala cheia de empresários do setor do gás no encontro anual da Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural (AGN), que decorreu esta terça-feira em Lisboa.

No que diz respeito aos preços do gás, a responsável da ERSE reconheceu na sua intervenção inicial, por parte das empresas, um “esforço no incremento da competitividade dos preços do gás natural e na convergência com a média europeia”, entre 2010 e 2018.

Ao mesmo tempo, em Bruxelas, o Eurostat divulgava esta terça-feira de manhã uma comparação entre os preços da eletricidade e do gás natural nos países europeus, de acordo com a qual na primeira metade do ano, a fatura do gás das famílias portuguesas foi a quarta mais elevada da União Europeia. No mesmo período, os custos com a eletricidade em Portugal ficaram em sexto lugar na tabela dos mais caros divulgada esta terça-feira pelo Eurostat.

Apesar de estar entre os países europeus onde as faturas da energia custam mais a suportar, Portugal foi o segundo país da UE onde a conta do gás mais caiu na primeira metade do ano, 1,8%. O custo do gás em Portugal é de 0,08 euros por kilowatt-hora, com a carga fiscal a representar cerca de 26%.

Já a ERSE, na análise que fez dos números do Eurostat e que publicou hoje no seu site, coloca Portugal, no primeiro semestre de 2018, como tendo o oitavo preço mais elevado de gás da União Europeia. A diferença surge porque a análise da ERSE é feita de forma diferente do Eurostat, com base na banda de consumo (D1, que abrande 93% dos clientes e 71% do consumo) mais representativa em Portugal. No primeiro semestre de 2017 a ERSE dava conta do 5º preço mais elevado para o gás em Portugal, o que significa uma melhoria face a este ano.

“Da análise aos preços praticados em cada país, verifica-se que os preços em Portugal são superiores aos preços médios dos 28 países da União Europeia (UE28) e aos preços praticados em Espanha, mas inferiores aos preços da média dos 19 países da Euro Área (EA19)”, disse a ERSE em comunicado.

O regulador sublinhou ainda que “Portugal é um país com consumos unitários reduzidos comparativamente com os restantes países da Europa, uma vez que não existe uma grande penetração do gás natural para aquecimento, o que justificaria em parte a existência de preços médios mais elevados face a países com maiores consumos per capita e consequentemente com uma maior utilização das redes de distribuição com custos por unidade de energia consumida mais reduzidos”.

Na conferência da AGN, e em declarações ao Dinheiro Vivo, Maria Cristina Portugal frisou que “cabe ao regulador apelar à prudência e moderação na expansão da rede de gás natural, sobretudo num setor que tem alguma incerteza, com todo este contexto da transição energética, em que é preciso avançar com passos seguros”.

A presidente do regulador sublinhou que Portugal tem 1.375 km de gasodutos (transporte) e

4 pontos de entrada no país: duas interligações com Espanha, um Terminal de GNL em Sines e ainda armazenamento subterrâneo. “O gás não tem ainda a universalidade que tem a energia elétrica em Portugal. A rede de gás neste momento corresponde ao que é a política energética e os licenciamentos são feitos do ponto de vista da opção energética. Os licenciamentos não cabem à ERSE, mas sim à DGEG. Cabe ao governo decidir ou não sobre o crescimento da rede”, disse a responsável da ERSE.

Fontes ouvidas pelo Dinheiro Vivo na conferência da AGN sublinharam que a não expansão da rede de gás natural está relacionada com o não agravamento dos preços do gás, já sobrecarregados pela carga fiscal. Isto porque, para o gás natural chegar a Bragança, por exemplo, o investimento teria de ser pago por todos os consumidores, o que iria aumentar exponencialmente a fatura de gás paga pelas famílias.

Com o país dividido entre gás natural e gás engarrafado, a Deco continua a sublinhar a enorme discrepância de preços entre o gás de garrafa que ainda é usado pela grande maioria – 2,6 milhões de consumidores – e o gás natural (1,3 milhões). No espaço de 12 meses, o preço médio de uma garrafa de gás butano de 13 kg, a mais comum entre as famílias portuguesas, aumentou quase dois euros, de 24,5 para 26,4 euros, uma subida de 7,7%, de acordo com os números mais recentes da Deco.

“Neste momento, o gás engarrafado está a custar o dobro, senão mais, do que o gás natural. Há uma discriminação entre consumidores. Dois terços dos consumidores estão a pagar o dobro pelo gás. Sem expansão da rede e sem opção, continuam presos ao gás engarrafado”, diz Pedro Silva, economista da Deco.