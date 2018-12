BCP. Ter a Fosun como acionista permitiu acesso a mercado chinês

Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, disse que a Fosun como acionista do banco permitiu terminar o processo de transformação no principal banco privado. O acionista chinês sem relação com o setor financeiro detém 30% do banco, enquanto os acionistas angolanos têm 20%. Apesar disso, a consolidação é em Portugal. “É o nosso mercado principal. Não somos uma filial, uma sucursal.”, disse o CEO, sublinhando que com esta estrutura acionista ganham acesso a um conjunto de clientes chineses e angolanos.

O CEO sublinhou o recente protocolo assinado com o grupo Alibaba, que tem o sistema Alipay, que tornará mais fácil o consumo e o pagamento a 260 mil turistas chineses que visitam Portugal todos os anos e que gastam 130 milhões no país, valor que pode aumentar 40%, se puderem utilizar os mesmos meios de pagamento do seu país.