Banco Nacional de Angola disponibiliza mil milhões

O Banco Nacional de Angola (BNA) vai disponibilizar 1200 milhões de dólares (1054 milhões de euros) aos bancos comerciais através de leilões de preço na venda de divisas, o maior valor dos últimos três meses.

Numa nota, em que define o montante e calendário indicativos dos leilões de moeda estrangeira, o banco central angolano refere também que a verba se destina a plafonds para cartas de crédito para todas as finalidades, com os leilões a realizarem-se com uma frequência diária.

Após cada sessão, o BNA divulgará, no seu portal institucional, o montante disponibilizado, o número de participantes, a taxa de câmbio mais alta e a mais baixa admitidas, bem como a taxa de câmbio média resultante da sessão.

Acabadas as sessões de venda trissemanais de divisas em leilão aos bancos comerciais, iniciadas a 9 de janeiro último, o BNA está desde 1 de novembro a proceder a operações diárias.

Em setembro, o BNA colocou no mercado 598 milhões de euros, tendo aumentado a disponibilidade em outubro e novembro, para 650 milhões de euros e 850 milhões de euros, respetivamente.