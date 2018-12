Capital Airlines acaba com voos diretos entre Lisboa e Pequim

A companhia aérea Beijing Capital Airlines só está disponível para manter a ligação entre China e Portugal se o voo passar a incluir uma escala em Xian. A proposta foi feita pela companhia subsidiária da HNA, que por sua vez é acionista da Atlantic Gateway, que possui 45% da TAP, ao Governo português, avança o Jornal de Negócios, esta terça-feira.

A proposta inclui ainda a redução do número de frequências semanais. A decisão, anunciada no mês de agosto, levou o Executivo de António Costa a negociar alternativas, tendo em conta a importância dos turistas chineses para o país, que geraram quase 130 milhões de euros em receitas, no ano passado.

A Capital Airlines notificou os seus clientes sobre a suspensão dos voos diretos entre Lisboa e Pequim, alegando razões operacionais, sendo sua intenção cancelar a rota a partir de meados deste mês, ou seja, após a visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal.

A companhia, que enfrenta problemas de liquidez, tinha proposto o lançamento de uma rota entre Xian e Lisboa de forma a poder continuar a operar entre os dois países, mas a proposta não foi aceite pelo Governo português. A introdução de uma escala e uma redução para dois voos semanais foi então a nova solução apresentada pela transportadora chinesa.

“Vistos gold”: Chineses investem 2.234 milhões em imobiliário português

O investimento de cidadãos chineses em imobiliário de luxo em Portugal tem vindo a crescer desde 2013. O crescimento tem sido impulsionado pelos “vistos gold”, que permitem aobtençãop de autorização de residência temporária com dispensa de visto mediante a compra de um imóvel por um valor mínimo de 500 mil euros.

Desde o seu lançamento, em 2012, o programa totaliza 2.280 milhões de euros de investimento chinês, dos quais 2.234 milhões dizem respeito à aquisição de imóveis, de acordo com dados da imobiliária Sotheby’s, avançados pelo mesmo jornal. Segundo a imobiliária, 59,5% dos beneficiários dos “vistos gold” são cidadãos chineses.