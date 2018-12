Países usam cada vez mais impostos para mudar hábitos de consumo

Tornou-se uma tendência quase global na última década: cada vez mais países usam a política fiscal, especialmente os impostos especiais sobre o consumo, para influenciar hábitos e comportamentos dos consumidores. Fazem-no atuando ao nível dos impostos sobre o tabaco, as bebidas alcoólicas, os veículos ou a energia.

Num relatório sobre as “Tendências dos impostos sobre o consumo 2018”, divulgado esta quarta-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) salienta que, em 2018, três em cada quatro países tiveram em conta critérios ambientais ou de eficiência energética no momento de fixarem as taxas dos impostos que incidem sobre a utilização ou a compra de carros. E por que motivo o fazem? Porque, refere o documento, “a tributação dos carros é cada vez mais usada para encorajar os consumidores a optarem por veículos menos poluentes”.

Esta conclusão adequa-se também ao que tem sido feito relativamente a bebidas alcoólicas ou ao tabaco – ainda que neste caso o objetivo seja induzir comportamentos mais saudáveis.

“Ao longo da última década, preocupações com a saúde e o ambiente tiveram um papel cada vez mais determinante na definição e aplicação de impostos”, precisa o relatório, o segundo sobre tendências na fiscalidade que a organização produz anualmente.

Os autores do estudo analisaram os preços antes de impostos e os de venda ao público em várias categorias de produtos e os resultados mostram como a carga fiscal pode pesar de forma significativa na carteira. Exemplos? Em Portugal o preço de um maço de tabaco antes de impostos ronda 1,23 euros, mas para o obter o consumidor final tem de gastar cerca de 4,80 euros.

A distância é grande mas Portugal está longe de liderar a tabela. No reino Unido, por exemplo, a diferença é entre 1,91 euros e 9,82 euros.

Na gasolina, o peso dos impostos também se faz sentir. Em Portugal, um litro deste combustível antes de entrarem em campo os impostos custa em média 0,54 euros, mas ao consumidor chegava (no momento em que a análise foi realizada) por cerca de 1,45 euros. Contas feitas, os impostos pesam cerca de 63% do valor final.

No caso do gasóleo Portugal continua a taxar este combustível de forma mais ligeira (o peso dos impostos corresponde a cerca de 56% do preço de venda ao público de um litro) do que outros países. No Reino Unido, os impostos custam 64% e em Itália representam 62%.

Nas últimas décadas, o contributo da receita destes impostos (onde se incluem o IVA, o ISP, o imposto sobre veículos, tabacos e os impostos especiais sobre o costumo) no montante total arrecadado pelos Estados tem mostrado alguma estabilidade (cerca de 30%), mas o peso de cada um tem variado ao sabor das políticas e opções fiscais de cada governo.