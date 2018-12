Agricultores consideram “descabidas” declarações do Ministro do Ambiente

A CONFAGRI manifestou a “total oposição” relativamente às declarações do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que apontou a redução entre 25 e 50% da produção de bovinos como um dos passos na caminhada para a neutralidade carbónica. Segundo os agricultores, as declarações são “descabidas” e são contra a política agrícola que tem sido desenvolvida no país. “Em defesa dos agricultores salvemos as vacas”, lê-se no comunicado enviado à imprensa, onde a CONFAGRI pede ao ministro que “reverta as suas suas teses e em vez de comprometer o nosso potencial produtivo, fomente as políticas que levem a adaptação dos nossos sistemas de produção aos novos desafios colocados à sociedade””. Para a Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas, o cenário proposto pelo Ministério do Ambiente “seria catastrófico”.

Relativamente ao leite, a Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (FENALAC) defende que as teses do ministro do Ambiente representariam o “descalabro e a morte de parte do nosso mundo rural.” E acrescentam que Portugal é “autossuficiente” no setor, além de dispor de “uma fileira láctea cujo valor ascende a 2 mil milhões de euros/ano e que mantém cerca de 50 mil postos de trabalho, sendo responsável por exportações no valor de 280 milhões de euros”.