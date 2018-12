CTT concluem venda de edifício da antiga loja do Socorro em Lisboa

Os CTT assinaram esta quarta-feira a escritura pública de venda definitiva de um edifício na Rua da Palma, em Lisboa.

A venda foi acordada por 10,3 milhões de euros, nos termos do contrato promessa de compra e venda celebrado a 15 de maio, o que representa uma mais valia contabilística antes de impostos de cerca de 8,5 milhões de euros, com um impacto fiscal de 1,1 milhões de euros, revela a empresa em comunicado.

O edifício integrava a antiga estação dos CTT do Socorro, uma das 22 lojas próprias encerradas pelo operador postal até março no âmbito do plano de reestruturação da empresa. A venda está integrada na reorganização que os Correios querem realizar até 2020 e que passa, entre outras medidas, pela venda de ativos não estratégicos.