Farfetch pode acelerar novos projetos em 2019

Depois de uma primeira edição da Dream Assembley, um programa de aceleração para projetos tecnológicos na área do retalho, a Farfetch pode lançar uma segunda edição já em 2019, revelou Hélder Dias, vice-presidente de engenharia da empresa.

A inovação no segmento de retalho de luxo será um dos eixos da estratégia da Farfetch, a par do investimento na China e do crescimento dentro dos mercados que a empresa já tem. “Vamos plantar as sementes para os anos a seguir”.

Farfetch cresce na China

Hélder Dias, revelou que o mercado chinês é aquele no qual a empresa mais está a crescer.

Os EUA continuam a ser o país onde a empresa mais vende, representando 25% das vendas. “A Farfetch coloca a mercadoria das butiques à disposição de uma plateia global e suporta a trajetória de crescimento das marcas”.