Live. Conhecer uma cidade sob quatro rodas elétricas

O turismo sempre fez parte da vida de Rui Fraga Fontes. Há alguns meses decidiu casar a crescente preocupação com o meio ambiente das gerações mais novas com o turismo e criou a mobi.eTours, startup portuguesa de mobilidade elétrica.

Este projeto, que vai começar a rolar em Lisboa na próxima primavera, quer levar os turistas a conhecer as cidades com quadriciclos de dois lugares e scooters elétricas. Apesar de no mercado haver já outras soluções de mobilidade elétrica, a mobi.eTours pretende diferenciar-se procurando ter uma oferta não só inovadora em termos de serviço, mas também de tudo o que está inserido nesse serviço que prestamos aos clientes.

Os veículos 100% elétricos estão equipados com um tablet onde corre uma aplicação com sistema audio guide integrado com GPS que, para além de guiar o turista pela cidade, vai dando informações relevantes sobre os locais de interesse turístico e monumentos.

A empresa tem atualmente uma campanha em curso na plataforma de equity crowdfunding Seedrs. O financiamento captado vai servir para a comprar os veículos.