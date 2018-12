EDP Renováveis financia-se em 196 milhões de dólares nos EUA

A EDP Renováveis (EDPR) completou o financiamento de ‘tax equity’ relativo ao parque Turtle Creek (199 Megawatts), nos Estados Unidos da América, no montante de 196 milhões de dólares.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Manso Neto, controlada em 82,6% pela EDP, diz que o acordo foi feito através da sua subsidiária EDP Renewables North américa.

A 19 de setembro, a EDPR anunciou que garantiu um financiamento de 267,5 milhões de dólares (228,6 milhões de euros) através de um acordo ‘tax equity’, cedendo em troca “um interesse económico” em projetos eólicos de 278 Megawatts (MW) nos Estados Unidos.

Na ocasião, a empresa salientou que assegurou o financiamento “em troca de um interesse económico nos projetos eólicos Arkwright e Turtle Creek”.

“Com a conclusão deste financiamento, a EDPR anuncia que completou as necessidades de financiamento dos projetos de 2018 localizados nos EUA, todos com contratos de venda de longo prazo. Deste modo, a EDPR assegura um montante global de 464 milhões dólares, o que permite uma utilização eficiente dos benefícios fiscais a serem gerados pelos projetos.”, refere o comunicado.

EDPR conclui venda de 10% do projeto Moray Offshore à CTG por 39 milhões de euros

A EDP Renováveis concluiu a venda de 10% do projeto eólico Moray Offshore, no Reino Unido, à China Three Gorges (CTG) por cerca de 39 milhões de euros (35 milhões de libras), como foi comunicado ao mercado.

“A EDP Renováveis (EDPR) informa que […] foi concluída a venda de 10% de participação acionista e suprimentos no projecto Moray Offshore Windfarm (East) Limited (‘MOWEL’), à China Three Gorges (Europe) S.A. (‘CTG EU’), detida pela China Three Gorges Corporation (‘CTG’), por um valor total de £35 milhões”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, com a conclusão deste processo a EDPR ficou com uma participação no projeto ‘MOWEL’ de 33,3%, juntamente com a DGE (33,4%), a ENGIE (23,3%) e a CTG (10%).