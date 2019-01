ERSE abre porta do mercado de serviços de sistema aos consumidores

A partir de 2 de abril de 2019 os consumidores também vão poder participar no mercado de serviços de sistema – componente de reserva de regulação. A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos anunciou esta terça-feira que aprovou as regras do projeto-piloto que tem como objetivo introduzir maior concorrência no mercado.

Na prática, o regulador “aprovou as regras que vão permitir aos consumidores com capacidade de oferta igual ou superior a 1 MW participar no mercado de reserva de regulação do Sistema

Elétrico Nacional”, na sequência de um processo de consulta pública. Com início a 2 de abril, o projeto-piloto tem a duração de um ano e “visa assegurar a igualdade de tratamento da participação no mercado de reserva de regulação dos consumidores elegíveis e dos produtores, aumentando assim a concorrência neste mercado”, tendo em conta o “interesse manifestado por um número alargado de entidades”.

O regulador esclarece que o mercado de serviços de sistema é gerido pela REN, na sua qualidade de Operador da Rede de Transporte e representou em 2017 um volume de cerca de 117 milhões de euros.

Além disso, este mercado corresponde a uma parcela do mercado elétrico destinada a assegurar o funcionamento do sistema elétrico nacional em condições técnicas adequadas, nomeadamente o equilíbrio instantâneo entre a produção e o consumo, o que evita a ocorrência de falhas graves de fornecimento de eletricidade.

“A participação do consumo no mercado de serviços de sistema permite alargar a base

concorrência neste mercado, potenciando custos de gestão do sistema elétrico mais

competitivos e uma melhor adequação do modelo de mercado aos interesses dos

diferentes consumidores”, conclui o regulador