Rendas excessivas: Catroga e Sá da Costa prometem incendiar debate no Parlamento

Prologada por mais dois meses, a comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas no setor da energia promete animar esta semana a assembleia da República com duas presenças de “peso” já esta quarta e quinta-feira: Eduardo Catroga, ex-ministro das Finanças e antigo presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP, onde se mantém como representante do maior acionista da empresas, a China Three Gorges, e também António Sá da Costa, presidente da Associação Portuguesas de Energia Renováveis.

Numa entrevista recente ao Dinheiro Vivo, Catroga foi taxativo: “As rendas excessivas não existem.” O ex-ministro lançou um livro de memórias no qual a sua passagem pela elétrica portuguesa ocupa uma parte significativa. “Esta polémica das rendas excessivas foi gerada artificialmente e não tem qualquer fundamentação, nem técnica nem jurídica, como demonstro no livro”, disse Catroga em entrevista ao programa da TSF/Dinheiro Vivo – A Vida do Dinheiro.

Perante os deputados, é expectável que volte a falar do “mito” criado pelo lóbi anti-EDP que fez queixas a Bruxelas e que “tem raízes em mentores do manifesto da política energética. Um lóbi que começou por ser contra as renováveis e queria que o país investisse em energia nuclear. Um lóbi que atuou junto de vários governos, junto da troika. Também há quem diga que foi uma parte desse lóbi que fez queixa na Procuradoria-Geral da República. Esse lóbi criou o mito, mas a própria União Europeia analisou o problema e disse que está tudo correto”.

Na opinião do ainda membro do CGS da EDP, “o mito das rendas excessivas começou quando, no início do processo de privatização da EDP, António Guterres decidiu estender às centrais já existentes os chamados contratos de aquisição de energia, isto é, preços contratualizados que foram definidos em 1993/1994, em resultado de concursos internacionais. Se ele não tivesse feito isso, e não existindo na época nenhuma entidade reguladora competente, ninguém ia comprar ações da EDP. As rendas têm origem em preços contratualizados que foram vendidos aos acionistas da EDP em 1997, 2005, 2011, ao longo das várias fases do processo de privatização, portanto elas não existem” E remata: “Quem beneficiou foi o Estado acionista”.

Não existindo essas rendas excessivas, não há lugar então aos cortes ditados pelo governo? O problema é a interpretação de um modo de cálculo. Esta pode estar ou não estar correta. O regulador, que faz determinados cálculos aplicando um determinado enquadramento legislativo e executivo, pode dizer para corrigir para a inflação. Qual é a inflação? A EDP considera que a interpretação dada não tem fundamento e que, no local apropriado, em função da interpretação técnico-jurídica, há de haver um decisor final, que não será nem a empresa nem o regulador. Portugal é um Estado de direito. Houve mudanças na tutela.

Sobre a OPA da CTG à EDP que está em curso, Catroga argumentou: “Eles oferecem e o mercado assim decidirá”. Para o ex-ministro não faz sentido qualquer integração num grande grupo elétrico espanhol, alemão ou francês.

“Este é o desafio que temos para a EDP: como não existem capitais próprios em Portugal, não temos poupança suficiente para gerar acionistas financeiros importantes. Todas as tentativas para ter um acionista português na EDP falharam. E hoje o único acionista estável da EDP com capital português é o fundo de pensões do BCP, com 2%. De resto, é capital estrangeiro”.

Renováveis estão a “apanhar por tabela”, diz Sá da Costa

Por seu lado, António Sá da Costa também não promete ser politicamente correto na sua audição, garantiu ao Dinheiro Vivo. “Era o que faltava estarem a atacar as renováveis e a entidade que representa 94% do setor não ser ouvida” na comissão parlamentar de inquérito, disse em entrevista ao Dinheiro Vivo. Além da EDP, também as renováveis têm estado sob ataque cerrado na comissão de inquérito. Sá da Costa garante que “estão a apanhar por tabela. Nós é que somos os vilões. Injustamente”.

“Esta comissão começou por ser sobre a atuação do ex-ministro Manuel Pinho e depois foi alargando o seu âmbito. Manuel Pinho teve um papel importante nas renováveis, mas também fez mal ao setor. Queria instalar 8500 MW de eólicas em Portugal, mas era impossível. Neste momento estamos nos 5500 MW. Manuel Pinho insurgiu-se contra mim porque eu era presidente da APREN e estava a pôr uma fasquia mais baixa que a dele”, revelou.

Sobre CAE e CMEC, o ainda presidente da APREN, que deverá passar este ano o testemunho ao seu sucessor, cujo nome ainda está ainda por desvendar, diz que “quem tem o filme todo é António Mexia e João Manso Neto. Eles têm a história completa e não acredito que vão lá dizer mentiras. Os CAE e os CMEC vão ficar esclarecidos. Os CAE fazem sentido, a transformação para os CMEC também faz sentido. O problema surge porque na transformação de uns para outros deu-se lugar a antecipação de receitas. Se o Estado português tivesse tido dinheiro para pagar a conversão, tinha ficado o assunto arrumado. Mas como não teve, isto pagou-se aos bochechos e essa é a discussão”.

“Esquecem-se que na altura a EDP era do Estado. Foi o Estado a tirar dinheiro de um bolso e a meter no outro. Foi o Estado a negociar com o Estado. As regras estão definidas, é para cumprir”, disse Sá da Costa.