É preciso “contas certas e serenidade laboral para captar investimento”

Ministro dos Negócios Estrangeiros aponta os desafios das empresas na internacionalização. E garante que investimento da China é bem-vindo desde que respeite regras.

Exportações e investimento são duas áreas que têm ajudado ao crescimento do país? Antevê que assim continue a ser até final do ano, face ao recuo das exportações, por exemplo?

As exportações e o investimento têm crescido sustentadamente nos últimos anos. Mesmo que a taxa de crescimento venha naturalmente a abrandar no próximo futuro, as exportações continuarão a aumentar e serão um dos principais motores da nossa economia.

Está preocupado com o impacto do brexit nas exportações portuguesas? Que efeito podemos antecipar já neste ano?

Os estudos disponíveis sugerem que pode haver um impacto do brexit nas exportações portuguesas. Mas quanto melhor soubermos estabelecer uma relação futura com grande intensidade económica, mais defendidos ficaremos perante eventuais efeitos negativos do brexit. Quanto ao impacto neste ano, não me parece que venha a verificar-se, dado que para todos os efeitos o Reino Unido será membro da União Europeia, pelo menos até ao fim de outubro.

São muitos os desafios globais que as empresas enfrentam em contexto internacional (esse foi, aliás, o tema do discurso de António Horta Osório). Quais considera que são os três desafios mais importantes e porquê?

O primeiro desafio das empresas em internacionalização é diversificarem mercados de modo a não ficarem dependentes de um só. A razão é óbvia: evitar que uma alteração significativa num só mercado possa atingir severamente uma empresa. O segundo desafio será crescentemente aproveitar em pleno o comércio digital. Todos os estudos apontam para o aumento do peso do comércio digital no conjunto das transações mundiais. E o terceiro é a qualificação da gestão e a formação de quadros para a internacionalização. Quanto mais bem dotada em capital humano estiver uma empresa e mais profissional for a sua gestão, melhor se integrará nas cadeias globais de valor.

De que forma poderá Portugal atrair mais investimento direto estrangeiro (IDE)?

Com contas certas, equilíbrio orçamental, diálogo e serenidade laboral e, evidentemente, regimes de incentivos adequados, bem como a promoção no estrangeiro dos recursos e das vantagens nacionais.

De que origens pode vir o IDE? Acredita num reforço do capital chinês até ao final da legislatura? E, se sim, em que áreas: nos portos, na indústria automóvel?

O IDE pode vir de qualquer origem desde que respeite o quadro legal e regulatório europeu e nacional.

Em termos geoestratégico e geopolítico, a China assume um papel cada vez mais importante. A Europa vê o programa Uma Faixa, Uma Rota com preocupação, o governo português tem sido cauteloso em referir Pequim como parceiro em vez de aliado… É possível ficar de bem com ambas sem perder oportunidades económicas relevantes?

Quanto ao investimento chinês é bem-vindo nas mesmas condições, além de que importaria agora que fosse um investimento de raiz, criando novas atividades e empresas. Em termos geoestratégicos e políticos, a posição portuguesa é muito clara e, aliás, inteiramente alinhada com a posição oficial europeia. Para nós, a estratégia de conectividade Europa/Ásia, definida pela UE, é articulada com a iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota e é essa articulação que justifica a participação de Portugal (como da generalidade dos Estados membros da UE) em ações de cooperação com a referida iniciativa.