Efacec. Mobilidade elétrica cresce 100% em volume de negócio e vale 36 milhões

A empresa portuguesa Efacec, com quase 70 anos de marca e uma origem com mais de 100 anos de história, que remonta à fundação, em 1905, de “A Moderna” – Sociedade de Serração Mecânica, vai lançar esta terça-feira, 21 de maio, em Lyon (França), um novo carregador rápido de segunda geração compatível com todas as marcas de veículos elétricos e que permite carregar um veículo elétrico (80%, com uma potência de saída superior a 50 kW) em menos de 30 minutos, informou a empresa em comunicado.

Há um ano, a Efacec inaugurou uma unidade industrial da mobilidade elétrica, com uma forte aposta da empresa nesta área. “Nos últimos 12 meses a mobilidade elétrica cresceu 100% em volume de negócio, atingindo os 36 milhões de euros em 2018. Foram ainda recrutadas mais de uma centena de pessoas para reforçar a equipa dedicada a esta área”, revelou ainda a empresas que apostou numa gama completa de carregadores de carga lenta, rápida, ultrarrápida e wireless, para os segmentos privado e público.

“Alinhada com o plano estratégico Efacec 2020, que constitui a base para o novo ciclo da empresa, iniciado em outubro de 2015, a nova unidade de mobilidade elétrica reflete a aposta em I&D, inovação e engenharia de produto. Esta abordagem permitiu à empresa lançar novos projetos, nomeadamente soluções de carregamento com storage incluído, soluções integradas (hardware e software) para carregamento residencial e frotas, soluções de carregamento para frotas de camiões e evoluir a gama de alta potência”, acrescenta o mesmo comunicado.

A empresa informa que está a participar em sete dos maiores projetos de mobilidade elétrica a nível mundial, com tecnologia made in Portugal para equipar “centros de excelência e desenvolvimento de grandes fabricantes automóveis, e a dar suporte à infraestrutura de carregamento de grande dimensão localizadas na Europa e Estados Unidos. “A Efacec está presente em mercados estratégicos como a Europa, EUA, a América Latina, Ásia, Médio Oriente, Magrebe e África Subsariana”, com quatro mil equipamentos de carregamento rápido espalhados pelos cinco continentes.

O novo carregador rápido da Efacec pode ser instalado em autoestradas e estradas nacionais, postos de combustível, infraestruturas e operadores de carregamento de veículos elétricos, frotas de veículos elétricos (privadas e públicas), concessionários automóveis e prestadores de serviços de veículos elétricos.