Rota do Atum. Um festival para reduzir sazonalidade turística de Porto Santo

A II edição do Festival Rota do Atum, que terá lugar entre 4 e 9 de junho, em Porto Santo, Madeira, vai contar com a participação de prestigiados chefes nacionais e internacionais. José Cordeiro será o embaixador desta edição e será acompanhado pelos portugueses Manuel Santos e António Vieira, o espanhol José António Goye, o italiano Carmine Basile, o francês Yves Gautier, os japoneses Hirotoshi Ogawa e Shinya Koike e ainda Ben Borsht, finalista do Masterchef Austrália em 2018.

O evento, promovido pelo Vila Baleira Resort, visa “divulgar a iguaria mas, também impulsionar a promoção da ilha, do turismo e da economia local”, diz Bruno Martins, diretor da unidade hoteleira. Em simultâneo, há o propósito de contrariar a sazonalidade turística. Segundo comunicado enviado à imprensa, o sucesso da primeira edição conduziu a que este ano sejam reforçadas as ligações aéreas diretas de Lisboa e do Porto.

A Região Autónoma da Madeira é, a nível nacional, responsável por mais de 60% da cota total da pesca do atum, sendo que as águas ao largo da ilha do Porto Santo fazem parte da rota dos cardumes que percorrem os oceanos. Nestas águas pescam-se cinco espécies de atum: gaiado, voador, patudo, albacora e rabilho.

Parte significativa do atum pescado nos mares da Madeira é para exportação, sendo que o Japão é o destino principal. Esta faina ocorre entre abril e outubro, sendo efetuada por uma frota marcadamente artesanal.

Programa diversificado

O programa do Festival Rota do Atum integra um concurso gastronómico, showcookings, tertúlias, música, fotografia, dança e workshops diversos, para além da realização de visitas aos atuneiros, acompanhadas por pescadores.

O concurso gastronómico «O Atum é a Estrela», aberto a profissionais de cozinha com restaurantes em Porto Santo, irá eleger os três melhores cozinheiros. Este ano, como novidade, além da categoria “Profissionais” haverá também a categoria “Restaurantes”.

O Festival Rota do Atum», organizado pela unidade hoteleira Vila Baleira Resort, tem também o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira e, ainda, da Associação de Promoção da Madeira.