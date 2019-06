Cristina Fonseca. “Vou tentar que a Galp ganhe um bocadinho de agilidade”

Crítica de grandes eventos para startups, Cristina Fonseca quer agilizar a Galp e investir nos próximos unicórnios do país. Saiu da Talkdesk porque precisava de mais tempo para si.



Está no conselho de administração da Galp, faz parte do leque de caras novas escolhidas por Paula Amorim para rejuvenescer a estratégia da empresa. Qual tem sido o seu papel?

Ainda é tudo muito recente. Eu costumo dizer que a minha missão é que as startups se profissionalizem e, na Galp, se calhar, é fazer um bocadinho ao contrário. Vou tentar que a Galp ganhe um bocadinho de agilidade. É uma empresa fascinante, num setor tradicional, mas, que pode, claramente, beneficiar de uma série de iniciativas ligadas à inovação e à tecnologia. E é aí que o meu valor acrescentado fará a diferença.

A sua entrada na Galp foi vista como uma aposta no caminho da digitalização. É também uma resposta à ameaça do crescimento dos veículos elétricos, que pode afetar uma fatia grande dos negócios da companhia?

Todos nós reconhecemos que, nos próximos 10 anos, há muita coisa que vai mudar no mundo, genericamente. Não sei se é na mobilidade elétrica que vai estar a maior revolução. Há uma série de tendências no setor que podem mudar nos próximos anos. E, portanto, é mais perceber quais são as tendências e como é que a empresa se prepara.

Mas é uma preocupação, ou não? Esses caminhos que podem vir a afetar uma grande fatia do negócio.

Claro que sim. Todas as grandes empresas, hoje em dia, têm uma preocupação em perceber onde é que vai estar o meu negócio nos próximos 10, 20 ou 30 anos e como é que eu me preparo para tirar partido destas oportunidades e como é que eu evoluo. Sendo que todas estas empresas têm máquinas consideráveis, negócios mais ou menos estáveis. Uma startup tem um bocadinho mais de agilidade intrínseca e, portanto, para uma startup mudar pode parecer mais natural. As grandes empresas têm de fazer um esforço mais vincado para conseguir criar estes processos de transformação internos e é esse o caminho que a Galp está a fazer.

E uma empresa com a dimensão da Galp pode, de facto, aprender com startups e com essa agilidade própria de quem está ainda a começar, com muitas ideias e poucos recursos?

Claramente. A nível global temos muitos casos de empresas que são gigantescas, colossos autênticos, e que conseguem, sistematicamente, criar novos produtos e evoluir, testar novas coisas. Se calhar estão em ambientes onde isso muito mais propício acontecer. Em Portugal há alguns desafios acrescidos, nomeadamente, o mercado de trabalho é muito pouco dinâmico. Pessoalmente eu acho que as pessoas passam, genericamente, demasiado tempo na mesma empresa. Portanto são menos expostas a outras formas de pensar e ideias novas. E isso acaba por limitar o teste de novas coisas e os mecanismos de inovação. Nos Estados Unidos as pessoas mudam de trabalho e até de carreira umas cinco vezes, e, portanto, é uma cultura muito mais propícia à inovação.

Mas essa falta de dinamismo do mercado laboral tem a ver com fatores legais, culturais, com uma mistura…?

É uma mistura. É a forma como a própria sociedade se organiza. Da mesma forma que eu acho espetacular que nós paramos para almoçar, nem que seja meia hora, nos Estados Unidos ninguém olha para ti, ninguém sai da secretária e eles são super felizes assim. Eu acho que culturalmente, até é um bocadinho triste, mas isto acaba por se refletir na forma como as pessoas trabalham.

E do ponto de vista legal, estamos no ponto certo da regulação do mercado, ou não?

É muito complexo falar disso porque o espetro de possibilidades é grande e há sempre vantagens em mover mais para a direita ou mais para a esquerda, mas haverá sempre desvantagens e consequências disso. E, portanto, é muito difícil pensar qual é o sistema perfeito, porque eu vejo coisas muito boas neste sistema, neste estado social, e nos Estados Unidos também vejo coisas boas que acabam por dar um bocadinho de mais flexibilidade ao mercado. Mas depois isso cria problemas graves. As pessoas muito rapidamente acabam em situações de pobreza, de abandono, de não conseguir dedicar meses à família quando têm um filho, e, portanto, isto também não está certo. É muito difícil encontrar o ponto de equilíbrio.

Ainda sobre a Galp, a energia é uma indústria habitualmente dominada por homens, como outras. Tem sido comum na sua vida movimentar-se em ambientes mais masculinos. O mundo está a mudar, nesse aspeto? Há uma tendência para o aumento da proporção das mulheres ocuparem posições antigamente vistas como masculinas?

Acho que sim. E acho que, genericamente, todos concordamos com isso. Obviamente, hoje em dia, há muito mais cuidado para esta questão, mas a verdade é que nas últimas décadas o papel da mulher na sociedade também evoluiu um bocadinho e, portanto, hoje em dia, apesar de ainda termos uns vícios, percebemos que as coisas estão a evoluir e já se vê essas mudanças. Claramente é para ficar.

Esteve nos Estados Unidos e aqui. Comparativamente a estes dois países, com culturas tão diferentes, este avanço do papel da mulher é mais vincado cá ou lá?

Nos Estados Unidos é muito difícil encontrar uma conferência que não tenha um equilíbrio de género, que não tenha mulheres em todos os painéis. Já fui convidada para conferências em que eles me enviam regras a explicar: “olha, está aqui o playbook”. Não há all male, tem que haver diversidade a vários níveis. E eu acho que isso lá é muito mais vincado do que aqui.