“Filas enormes” e “crise energética”. A greve na imprensa internacional

São vários os jornais estrangeiros que destacam a paralisação de camionistas que está a secar os postos de combustível em Portugal.

“O governo português impôs o racionamento nas bombas, com os motoristas de veículos pesados em greve por tempo indeterminado, num protesto que promete parar o país no auge da temporada turística”, indica a Reuters, explicando que, ao contrário do que aconteceu em abril, desta vez, o executivo teve tempo para preparar planos de contingência.

“Filas enormes e mais de 450 gasolineiras secas no arranque da greve dos motoristas em Portugal”, indica o El Mundo, afirmando que os serviços mínimos acordados não estariam a ser cumpridos. Já o El País recorda a paralisação anterior que provocou problemas no aeroporto e transportes públicos e indica que “Portugal raciona gasolina para evitar rutura de combustíveis”.

No Reino Unido, o The Sun está preocupado com um dos destinos favoritos dos cidadãos daquele país. “Greve de combustível em Portugal ameaça parar as férias do pico do verão dos britânicos”, noticia. Na Irlanda, o RTE afirma que o país está em “crise energética, com a greve a provocar falhas no abastecimento de combustível”.