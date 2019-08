Comércio internacional no G20 volta a cair

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continua a fazer estragos no comércio internacional. A queda nas trocas entre o grupo das 20 maiores economias do mundo são prova disso mesmo. No segundo trimestre deste ano, as exportações contraíram 1,9% e as importações 0,9%.

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE), na China as vendas ao exterior encolheram 5,3% (o valor mais baixo desde o final de 2014) e nos Estados Unidos contraíram 1,1% (o valor mais baixo desde o início do ano passado).

Os dados mostram, por outro lado, um ligeiro aumento das importações nos dois países (0,6% na China e 0,3% nos EUA). Esta evolução pode significar, de acordo com a OCDE, um movimento antecipado de armazenamento de produtos antecipando a entrada em vigor das tarifas aduaneiras que se tornaram efetivas no dia 10 de maio e as medidas de retaliação de Pequim (que entraram em vigor a 1 de junho).

Na União Europeia (UE), o cenário é mais negro. As exportações contraíram 1,7% e as importações 2,3%. A Alemanha – que poderá estar a caminho de uma recessão – viu as exportações a caírem 3% e as importações 1,7%. Pior só mesmo o Reino Unido cujas exportações encolheram 7,1% e as importações 12,6%.

Em França, a terceira maior economia da UE, também registou contrações nas trocas comerciais, mas bastante mais moderadas. No segundo trimestre, as exportações caíram 0,3% e as importações 0,7%.