Fladgate Partnership: A empresa por detrás do Taylor’s e o The Yeatman

Dedicada ao vinho do Porto desde 1692, a Fladgate Partnership produz marcas como Taylor’s, Fonseca, Croft e Krohn. Adrien Bridge, CEO da empresa, explica como a deslocalização da atividade para fora do centro urbano abriu caminho para a entrada do grupo no setor do turismo, com a abertura do hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, em 2010.

