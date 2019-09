EDP é a utility integrada número 1 do mundo no índice Dow Jones

Presente pelo 12º ano consecutivo no Dow Jones Sustainability Index (e por isso a empresa portuguesa com maior longevidade neste ranking), a EDP somou um total de 90 pontos na edição deste ano do Dow Jones Sustainability Index a nível mundial e europeu, “garantindo a melhor pontuação de sempre”. Na lista das utilities avaliadas, a EDP surge em primeiro lugar nas utilities integradas e está no top 2 das utilities, informou a empresa em comunicado.

“Com mais 5 pontos do que em 2018, o índice que distingue as empresas líderes em sustentabilidade a nível mundial voltou a valorizar o desempenho do grupo EDP nas três principais dimensões: ambiental, económica e social. Entre os critérios avaliados, destacam-se 9 em que a EDP atingiu a pontuação máxima (100 pontos): gestão dos riscos da água, alterações climáticas, relato ambiental, reporte social, direitos humanos, desenvolvimento da comunidade, envolvimento com stakeholders, envolvimento político responsável e análise de materialidade”, informou a EDP em comunicado.

Para o presidente executivo do grupo EDP, António Mexia, “ser, mais uma vez, número 1 no Dow Jones Sustainability Index, entre as utilities integradas, é o reconhecimento claro da aposta da EDP no desenvolvimento sustentável e da sua capacidade de execução nos diferentes domínios da sustentabilidade. O setor da energia está a viver uma revolução marcada por descarbonização, digitalização e descentralização e, ao longo dos últimos 12 anos, temos vindo a antecipar estas tendências e a alinhar o nosso modelo de negócio com a transição energética para o combate às alterações climáticas. Este é um compromisso que a EDP continuará a assumir de forma a criar um mundo mais sustentável para as gerações futuras.”

Nesta última edição, a empresa conseguiu ainda recuperar pontos em áreas relevantes como a ecoeficiência operacional, desenvolvimento do capital humano ou relação com os clientes, de acordo com a avaliação da RobecoSAM que, de acordo com a Rate the Raters da SustainAbility, é a analista de referência para os índices de sustentabilidade.

O Dow Jones Sustainability Index foi criado em 1999 como o primeiro benchmark do desempenho não financeiro para empresas cotadas a nível global. Para a edição de 2019 foram analisadas 2.296 empresas (mais 202 face ao ano anterior), tendo sido selecionadas 318 para integrar o DJSI World, entre as quais a EDP – do grupo de 16 utilities, oito são elétricas. A nível europeu, o DJSI Europe selecionou 142 empresas, incluindo a EDP, que é uma das três utilities elétricas no grupo de oito utilities.

Além dos indicadores económicos e financeiros, este índice avalia critérios como a transparência, a gestão corporativa, as relações com os investidores, a responsabilidade socioambiental e a qualidade de gestão. A inclusão da EDP nos Índices Dow Jones de Sustentabilidade é um reconhecimento do compromisso assumido em prol do desenvolvimento Sustentável e traduzido quer num reforço das melhores práticas de modelo de Governo da Sociedade, quer na estratégia de expansão das energias renováveis e na utilização de tecnologias de produção mais eficientes.