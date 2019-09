Montijo Retail Park vendido a fundo do Crédito Agrícola por 15,5 milhões

O Montijo Retail Park, na margem sul do Tejo, foi vendido pelo Commerzbank ao fundo CA Património Crescente, do Crédito Agrícola, quatro meses depois de ter aberto as portas. De acordo com o Negócios e o Eco, o valor do negócio foi de 15,5 milhões de euros. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo banco alemão, que não revelou o montante da transação.

O Montijo Retail Park foi construído há dez anos, mas com a crise não conseguiu atrai retalhistas e por isso permaneceu encerrado durante uma década. Segundo o Negocios, que cita David Lopes, partner da Cushman & Wakefield, foi a consultora imobiliária que desafiou o proprietário, no ano passado, a relançar o retail park face ao interesse e apetência por aquela área.