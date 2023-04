13,8% dos adultos portugueses participaram em ações de formação em 2022

Em 2022, 13,8% das pessoas com idades compreendidas entre os 25 e 64 anos afirmaram ter participado em programas de educação ou formação.

A participação de adultos em ações de educação e formação tem vindo a aumentar, tendo atingido em 2022 os 13,8%, de acordo com o mais recente Insight da Fundação José Neves sobre as qualificações dos portugueses.

Foram 13,8% os adultos com idades compreendidas entre os 25 e 64 anos que afirmaram ter participado em programas de educação ou formação em 2022. Esta é a maior taxa de participação da última década, com um aumento de 2,3% relativamente ao ano de 2011.

Curiosamente, em todos os anos analisados, a participação das mulheres nestes programas tinha sido sempre superior, mas a evolução que se verificou na última década deve-se a uma participação crescente dos homens - de 12,1% em 2011 para 14,2% em 2022, ou seja, um aumento de 2,4%.

Em 2021, os valores nacionais (12,9%) foram superiores aos da média europeia (10,8%). Ainda assim, os números situaram-se abaixo do objetivo traçado pela União Europeia para 2020, que apontavam para pelo menos 15% dos adultos a participarem em ações de formação e educação.

Dados europeus mais recentes permitem concluir igualmente que, no mesmo ano, Portugal ocupava a 12.ª posição numa lista encabeçada pela Suécia, logo seguida da Finlândia, ambas com taxas de participação em formação de adultos superiores a 30%. Por outro lado, Bulgária e Grécia eram os países com a menor proporção de adultos a participar em ações de educação ou formação, com 1,8% e 3,5%, respetivamente.

O Insight da Fundação José Neves revela ainda que, em Portugal, é significativamente maior a participação de pessoas com ensino superior nestas atividades de aprendizagem. Entre os adultos com este nível de ensino, a taxa de participação foi de 25,1%, um valor bastante superior ao da generalidade da população (12,2%).

De salientar que neste grupo específico, a participação de adultos em ações de formação em Portugal também foi superior à da média europeia (18,6%).

Por outro lado, entre os adultos com apenas o ensino básico a taxa de participação foi consideravelmente mais baixa (4,1%) e ligeiramente inferior à média europeia (4,3%).

Na edição de 2022 do relatório Estado da Nação, a Fundação José Neves definiu uma meta aspiracional para que Portugal atingisse os 25% de adultos a participem em ações de educação e formação até 2040.