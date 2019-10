CGD sublinha o “rigor e exigência” de Ferreira de Oliveira

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) lamentou o falecimento de Manuel Ferreira de Oliveira, que exercia a função de presidente da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral no banco.

“Nos últimos quatro anos, no desempenho das suas funções, o Engenheiro Ferreira de Oliveira contribuiu para a definição e elaboração de uma nova Política de Avaliação e Remuneração dos Órgãos de Administração e de Fiscalização do Banco, ajustada às exigências de rigor e transparência, com foco no futuro do Banco e na sustentabilidade das políticas estruturantes, nas quais colocou o seu saber de gestão de empresas e de pessoas e a sensibilidade pessoal do seu carácter de rigor e exigência”, sublinha o banco público em comunicado.

O presidente do conselho de administração e da comissão executiva, cuja avaliação é da competência da Comissão a que presidia Ferreira de Oliveira, salientam, também, “a sensibilidade do trato pessoal do Engenheiro Ferreira de Oliveira no exercício das suas funções”.

A Caixa Geral de Depósitos apresenta as mais sinceras condolências à sua família.